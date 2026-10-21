"Хватит продавать мечту": ветеран Star Citizen разгромил игру после десяти лет финансовой поддержки

Ветеран сообщества Star Citizen под ником The_Red_Moses опубликовал на Reddit разгромный обзор космического симулятора, поставив ему всего 3,4 балла из 10. Пользователь финансово поддерживает проект уже более десяти лет, однако за это время так и не дождался обещанной полноценной игры. По его мнению, история Star Citizen стала примером того, как разработчики годами привлекают средства на создание грандиозного космического мира, в то время как сам проект продолжает страдать от фундаментальных проблем.

Автор подчёркивает, что оценивать Star Citizen исключительно как незавершённую игру уже недостаточно. Разработка длится около 14–15 лет, а сама Cloud Imperium Games позиционирует проект как постоянно развивающийся сервис. Поэтому The_Red_Moses предлагает смотреть не на обещания и планы студии, а на то, что игроки получают в 2026 году за свои деньги.

При этом автор признаёт, что у игры есть сильные стороны. Первые 5–15 часов могут подарить впечатляющий опыт благодаря масштабам мира, детализированным кораблям и возможности свободно перемещаться по их внутренним помещениям, покидать планеты и отправляться в космос. Именно этот первоначальный восторг, по мнению пользователя, и заставляет поверить в исключительный потенциал проекта. Но со временем впечатление портят однообразные задания, бесконечный гринд и технические проблемы.

Главная претензия заключается в том, что после многих лет финансовой поддержки игроки всё ещё сталкиваются с ошибками, способными обнулить часы прогресса. The_Red_Moses рассказал, как однажды потерял корабль и весь груз во время торговой вылазки, лишившись денег, которые копил неделями. По его словам, некоторые серьёзные ошибки существуют годами и не исчезают даже после выхода новых обновлений, хотя разработчики продолжают добавлять новые функции.

Не устраивает автора и игровая экономика. Прибыль приносят лишь несколько типов заданий, которые приходится повторять снова и снова. Исследование мира и другие активности зачастую не позволяют зарабатывать сопоставимые суммы, а система репутации вынуждает тратить время на дополнительные однообразные поручения, прежде чем получить доступ к более выгодным миссиям.

Проблемы затрагивают и ключевые механики симулятора. Полноценного внутриигрового рынка нет, поэтому для торговли приходится искать партнёров через сторонние сайты. Пиратство, которое The_Red_Moses считает одним из самых интересных направлений игры, тоже оказывается экономически невыгодным. В результате даже потенциально увлекательные механики не складываются в цельный игровой опыт.

По мнению автора обзора, Cloud Imperium Games слишком увлеклась разработкой новых технологий и необычных механик вместо того, чтобы сосредоточиться на завершении проекта. Star Citizen годами воспринимается как игра, которой осталось всего несколько обновлений до большого прорыва, однако обещанные перемены так и не наступают. Очередные улучшения поддерживают надежду на будущее, но старые проблемы продолжают преследовать игроков.

Публикация собрала более полутора тысяч положительных голосов и сотни комментариев. Многие участники сообщества согласились с критикой, вновь подняв вопрос о том, насколько оправдано продолжать финансово поддерживать проект, который создаётся уже полтора десятилетия. The_Red_Moses советует новичкам, если они всё же решат попробовать игру, ограничиться самым дешёвым стартовым набором и зарабатывать на остальные корабли непосредственно в игре, а не вкладывать крупные суммы в расчёте на будущие улучшения.

Показательно, что даже в гипотетическом сценарии без багов автор оценил бы Star Citizen лишь примерно на 6 баллов из 10. Для более высокой оценки, считает он, проекту необходимы полноценный рынок и содержательная система занятий на поздних этапах.