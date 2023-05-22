Игроки Star Citizen впервые попробовали "авианосный" геймплей, и это довольно здорово ©

Одним из элементов, делающих Star Citizen привлекательной для поклонников научной фантастики, является взаимодействие космических кораблей и транспортных средств друг с другом. Вы можете использовать большие корабли для перевозки меньших, а также физически и плавно перемещаться между ними, что создает возможность многопользовательского геймплея, подобного авианосцу.

С появлением Mirai Fury в начале этой недели игроки впервые ощутили реальный вкус этой функции. В то время как настоящие носители появятся, но пока не реализованы, и игроки уже могли перевозить один или даже пару небольших истребителей на больших кораблях, Mirai Firy достаточно мал, чтобы вы могли разместить несколько в самых больших кораблях, и он достаточно хорошо вооружен, чтобы создать жизнеспособную ударную силу.

Это означает, что большие транспорты, такие как Drake Caterpillar, или заправщики с огромным трюмом, такие как MISC Starfarer, теперь могут действовать как карманные авианосцы. На самом деле, это довольно реалистично, поскольку оригинальные авианосцы в реальном мире были в основном переоборудованными кораблями.

Именно это демонстрирует видеоролик, представленный ниже пользователем Hybrid V Audio и организацией Forgotten Heralds (аналог гильдии в Star Citizen). Они не только развертывают (в довольно профессиональной манере) свои ударные силы с Caterpillar и Starfarer, выступающего в роли носителя, но и делают это с полным экипажем, включая пилотов и даже игроков, выступающих в роли маршалов. Это просто потрясающе и, безусловно, демонстрирует потенциал такого рода геймплея.

Кстати, в настоящее время в игре проходит событие Invictus Launch Week, поэтому вы можете попробовать ее в течение нескольких дней без необходимости платить.

Тем временем краудфандинговая кампания Star Citizen превысила $575 миллиона ($575 783 080 на текущий момент). Число зарегистрированных аккаунтов составляет 4 608 575.

Star Citizen выйдет приблизительно в XXI веке.