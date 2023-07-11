Игроку в Star Citizen удалось вернуть часть средств, несмотря на юридические аргументы CIG ©

Разработчики из Cloud Imperium Games уже собрали с игроков почти $600 дол. на создание Star Citizen. К сожалению, несмотря на прошедшие годы, финал работы над космическим симулятором все еще не виден. Поэтому вполне понятно, что многие бэкеры просто теряют терпение и требуют вернуть деньги, пожертвованные на игру. И хотя, казалось бы, добровольные платежи (в обмен на которые инвесторы могут сыграть в Star Citizen в раннем доступе) не подлежат возврату, один из спонсоров доказал, что шанс вернуть свои деньги есть... даже спустя 8 лет с момента перевода и 274 часов, проведенных в игре.

Именно столько времени прошло с тех пор, как пользователь под ником BlueBackground пожертвовал CIG свои сбережения на то, чтобы закончить и заодно купить Star Citizen. Однако годы шли, а надежда бэкера на выход полной версии постоянно падала. В связи с этим он потребовал вернуть ему часть денег, потраченных на игру, а именно $250 (корабли он тоже покупал, но перепродавал их, чтобы хоть немного сократить свои потери). Интересно, что BlueBackground получил от Cloud Imperium Games обширное, 5-страничное сообщение, в котором разработчики объяснили ему, почему он не имеет права на возврат денег.

Ваши претензии необоснованны, и мы не обязаны возвращать вам деньги по причинам, которые мы изложили ниже. Однако в качестве жеста доброй воли мы предлагаем возместить вам часть понесенных расходов, - гласит фрагмент письма, которым поделился пользователь.

К удивлению геймера, на его счет поступили не часть, а вся сумма, которую он внес 8 лет назад на разработку проекта. В опубликованном сообщении он отметил, что сам сомневался, получит ли он эти деньги.

Я в шоке от того, что мне вернули деньги, однако я был почти уверен, что не получу их или, по крайней мере, не получу так быстро.

Безусловно, благополучный исход дела BlueBackground вселит надежду в сердца других пользователей, которые также требуют вернуть деньги, доверенные разработчикам. И таких случаев достаточно много. Доказательством тому служит специальный субреддит "r/starcitizen_refunds", где игроки делятся похожими историями и идеями о том, как вернуть свои деньги.