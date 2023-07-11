Игроку в Star Citizen удалось вернуть часть средств, несмотря на юридические аргументы CIG

Разработчики из Cloud Imperium Games уже собрали с игроков почти $600 дол. на создание Star Citizen. К сожалению, несмотря на прошедшие годы, финал работы над космическим симулятором все еще не виден. Поэтому вполне понятно, что многие бэкеры просто теряют терпение и требуют вернуть деньги, пожертвованные на игру. И хотя, казалось бы, добровольные платежи (в обмен на которые инвесторы могут сыграть в Star Citizen в раннем доступе) не подлежат возврату, один из спонсоров доказал, что шанс вернуть свои деньги есть... даже спустя 8 лет с момента перевода и 274 часов, проведенных в игре.
Именно столько времени прошло с тех пор, как пользователь под ником BlueBackground пожертвовал CIG свои сбережения на то, чтобы закончить и заодно купить Star Citizen. Однако годы шли, а надежда бэкера на выход полной версии постоянно падала. В связи с этим он потребовал вернуть ему часть денег, потраченных на игру, а именно $250 (корабли он тоже покупал, но перепродавал их, чтобы хоть немного сократить свои потери). Интересно, что BlueBackground получил от Cloud Imperium Games обширное, 5-страничное сообщение, в котором разработчики объяснили ему, почему он не имеет права на возврат денег.
Ваши претензии необоснованны, и мы не обязаны возвращать вам деньги по причинам, которые мы изложили ниже. Однако в качестве жеста доброй воли мы предлагаем возместить вам часть понесенных расходов, - гласит фрагмент письма, которым поделился пользователь.
К удивлению геймера, на его счет поступили не часть, а вся сумма, которую он внес 8 лет назад на разработку проекта. В опубликованном сообщении он отметил, что сам сомневался, получит ли он эти деньги.
Я в шоке от того, что мне вернули деньги, однако я был почти уверен, что не получу их или, по крайней мере, не получу так быстро.
Безусловно, благополучный исход дела BlueBackground вселит надежду в сердца других пользователей, которые также требуют вернуть деньги, доверенные разработчикам. И таких случаев достаточно много. Доказательством тому служит специальный субреддит "r/starcitizen_refunds", где игроки делятся похожими историями и идеями о том, как вернуть свои деньги.
Вкладчики MMM начали что-то подозревать?
Ну, хоть до некоторых начинает наконец доходить.
У меня есть парочку старых друзей из разных городов(с которыми я не общаюсь уже пару лет), они купили этот МММ, самый прикол они верят в эту игру.
Как вообще после стольких лет обещаний, люди до сих пор верят в них, и покупают эту игру на огромные деньги.
Красавчик, надеюсь, умных людей будет все больше, и в итоге этот лохотрон закроется
Слабак не дождался)))))))
Не очень понимаю этих претензий. Игра обычная донатная игра-сервис. Обновы выходят, игра улучшается, корабли добавляют. Доступ постоянный, за исключением технического обслуживания.
Вот и первый звоночек для разрабов. Интересно, что будет теперь дальше - комедия или трагедия, когда у остальных игроков тоже лопнет многолетнее терпение ?
Он их получил для того чтобы вложить обратно , за 8 лет игры такое сложно выложить подачкой 600 баксов
Ну или вложит в другой в Starfield , там тоже много обещают
Понятно почему они её доделать не могут. С бюджетом в $600 баксов-то) Там "млн." вместо "дол." должно быть.
я так мало залил - что и не жалко за 5 лет 130 долиров, имею 2 корабля лти ( сносных - номад и писец) я наигрался и уже жду пассивно эту игру - без всяких бомбежей, а те кто вливали бомбические деньги в игру - конечно дураки , потом когда карман потянуло - решили вернуть. не надо было столько вливать. p.s а когда то сам сильно бомбил на 2й год ожидания, но и тогда возвращать нече не собирался))))