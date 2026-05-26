"JPEG-файл за 5000 долларов" - Star Citizen продаёт космический корабль, который ещё даже не доступен в игре

Star Citizen, научно-фантастический многопользовательский симулятор от Cloud Imperium Games, на этой неделе достиг отметки в 1 миллиард долларов США в рамках краудфандинга. Эта сумма была достигнута благодаря взносам 6,5 миллионов игроков.

Это финансовое достижение совпадает с запуском одной из самых противоречивых продаж в истории игры: Anvil Odin, линейный корабль, предлагаемый к продаже за 5000 долларов США, который пока недоступен для использования в игре. Корабль был указан как «ограниченное концептуальное транспортное средство», без даты выпуска. Хотя Odin ещё не готов, те, кто его приобрел, получают Idris P в аренду для использования в настоящее время.

Но заплатить пять тысяч долларов было не единственным требованием. Чтобы вступить в Odin Founders Club, игрокам также нужно было написать эссе, объясняющее, что значит командовать боевым крейсером в Star Citizen. CIG заявила, что получила «заявки от капитанов со всего мира, каждый из которых делился своими историями, организациями, опытом и видением того, что значит командовать боевым крейсером в Star Citizen». Для компании Один имеет символическое значение, выходящее за рамки коммерческого аспекта:

Odin представляет собой важную веху для нас внутри компании, поскольку его появление завершает достижение последних целей по созданию транспортных средств, поставленных в начале проекта более десяти лет назад.

Неизбежно, эта продажа вызвала споры в сообществе. Один игрок зашёл на сабреддит игры, чтобы создать тему под названием «Я только что купил JPEG Одина за 5000 долларов» и защитил свою покупку:

Я оцениваю своё удовлетворение от игры по количеству часов, проведённых за ней. Даже несмотря на то, что игра временами глючная и неисправная, я играю в неё больше всего на свете в своё ограниченное свободное время. Поэтому для меня, пока игра будет улучшаться и добавляться контент, я буду доволен своей покупкой.

В интервью Variety основатель CIG Крис Робертс рассказал о том, что поддерживает проект спустя более десяти лет:

Многие хотят проводить время, исследуя виртуальный мир чего-то вроде Star Citizen, и это действительно помогло нам достичь того, чего мы достигли, потому что мечта настолько масштабна, что вы не найдете ничего подобного ни в одной другой игре. Это не что-то…