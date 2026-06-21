Контент-мейкеров пригласили сыграть в Squadron 42 на три дня - фанаты увидели в этом намёк на скорые новости об игре

Cloud Imperium Games пригласила европейских и американских контент-мейкеров в свой офис в Манчестере, где с 9 по 11 октября пройдёт закрытое мероприятие, посвящённое Squadron 42. Участники смогут провести за игрой несколько дней и познакомиться с её актуальной версией задолго до широкой публики.

Само приглашение уже вызвало активные обсуждения среди поклонников Star Citizen. Часть сообщества обратила внимание на любопытное совпадение: мероприятие проходит на 41-й неделе года, а сразу после неё начинается 42-я неделя — число, совпадающее с названием игры. На этом фоне некоторые игроки предполагают, что в середине октября студия может поделиться важными новостями о проекте.

Впрочем, на данный момент никаких официальных заявлений о релизе, старте предзаказов или анонсе даты выхода сделано не было. Все подобные предположения исходят исключительно от сообщества и остаются на уровне догадок.

Squadron 42 представляет собой сюжетный одиночный проект во вселенной Star Citizen. Игра расскажет историю пилота Объединённой Империи Земли и станет своеобразным вступлением к событиям многопользовательской вселенной. Разработчики ранее заявляли, что прохождение кампании позволит получить определённые бонусы для Star Citizen, однако подробности этих наград до сих пор не раскрывались.

Интерес к проекту остаётся высоким ещё и потому, что Squadron 42 давно рассматривается как один из ключевых этапов развития всей экосистемы Star Citizen. Многие игроки считают, что успешный запуск одиночной кампании способен изменить отношение части аудитории к многолетнему проекту Cloud Imperium Games и привлечь новых пользователей в онлайн-вселенную.

Пока же внимание сообщества приковано к октябрьскому мероприятию. Если студия действительно готовит важный анонс, то первые впечатления приглашённых блогеров и стримеров могут стать одним из главных источников информации о текущем состоянии Squadron 42 за последние годы.