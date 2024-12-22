В Cloud Imperium Games затеяли большую встряску. Пока студия корпит над Star Citizen и Squadron 42, из компании ушли сразу три топ-менеджера, а некоторых ведущих специалистов просто перекинули на другие места — об этом рассказал известный инсайдер Том Хендерсон.
Крис Робертс, главный в CIG, написал сотрудникам, что все эти перестановки нужны, чтобы ускорить работу над играми. Мол, пришло время собрать максимально эффективные команды и вернуть всех в офис. Правда, некоторые источники Хендерсона намекают на более простую причину — компания просто пытается сэкономить.
А ещё поползли слухи о возвращении Сэнди Гардинер, жены Робертса. Она ушла из компании ещё в 2019-м, хотя и осталась в совете директоров.
Подозреваю, надо было начинать увольнения именно с него.
---Крис Робертс устроил масштабную чистку в руководстве Cloud Imperium Games ради "ускорения разработки"---
Разве во всей этой Хаотичности , Вы , не наблюдаете Эпатаж Бессмысленности ?!
В своё время после достижения 35 лямов(вроде), и добавлении полотенца(!) я сразу понял, что игра очень и очень нескоро выйдет
Тем временем, разраб самой адекватной летней модели стар ситизена перешёл к разработчикам Х4 и делает для неё новую летную модель
Только вот фанаты сразу скептически шутят, что обновление выйдет теперь очень нескоро
Работа на криса теперь как позорное клеймо на всю жизнь, когда реальная причина задержки выхода ситизена - непонятные амбиции крыса и привычка делать-переделывать до бесконечности