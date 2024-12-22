---Крис Робертс устроил масштабную чистку в руководстве Cloud Imperium Games ради "ускорения разработки"

В Cloud Imperium Games затеяли большую встряску. Пока студия корпит над Star Citizen и Squadron 42, из компании ушли сразу три топ-менеджера, а некоторых ведущих специалистов просто перекинули на другие места — об этом рассказал известный инсайдер Том Хендерсон.

Крис Робертс, главный в CIG, написал сотрудникам, что все эти перестановки нужны, чтобы ускорить работу над играми. Мол, пришло время собрать максимально эффективные команды и вернуть всех в офис. Правда, некоторые источники Хендерсона намекают на более простую причину — компания просто пытается сэкономить.

А ещё поползли слухи о возвращении Сэнди Гардинер, жены Робертса. Она ушла из компании ещё в 2019-м, хотя и осталась в совете директоров.