Новая игра про средневековье и текучка кадров: надежный инсайдер рассказал о происходящем в студии Star Citizen

Надежный инсайдер Том Хендерсон поделился информацией о текущем состоянии разработки игр Star Citizen и её спин-оффа Squadron 42 от студии Cloud Imperium Games (CIG). По словам сотрудников компании, многие уверены, что CIG нуждается в реорганизации, чтобы избежать краха, который, по мнению некоторых, уже неизбежен.

Судя по доступным данным, компания уже почти израсходовала более 700 миллионов долларов, собранных через краудфандинг. В 2024 году CIG уволила от 100 до 150 сотрудников, стараясь скрыть это событие. Компания требовала от работников подписывать соглашение о неразглашении, чтобы они не делали заявления в социальных сетях. Тех, кто отказался, лишили выходного пособия.

Признаки финансовых трудностей включают замороженные зарплаты и повышения. Сотрудники также шутят, что офис стал больше похож на дизайнерский проект, чем на функциональное рабочее пространство. CIG тратит значительные средства на оформление помещений, стараясь создать атмосферу Star Citizen, что, по мнению разработчиков, не приносит пользы производству.

Многие сотрудники считают, что движок Star Engine, созданный на основе CryEngine, представляет собой «монстра Франкенштейна», где фичи добавляют и удаляют почти ежедневно. Основной проблемой студии называют главу CIG, Криса Робертса, который тратит слишком много времени на незначительные решения. Например, обсуждение положения объектов, которые игроки едва ли заметят, может затянуться на часы.

Текучка кадров в студии остаётся серьёзной проблемой. Постоянно приходится обучать новых сотрудников работе с движком, но опытных разработчиков, способных на это, становится всё меньше. Многие текущие сотрудники CIG так и не выпустили ни одной игры.

Компания активно работает над выпуском Squadron 42, чтобы привлечь дополнительные средства для разработки Star Citizen. Хотя разработчики утверждают, что работа над ключевыми элементами игры завершена, её дата релиза остаётся неизвестной.

Кроме того, CIG работает над новой игрой в средневековом сеттинге, о которой пока известно крайне мало. Этот проект направлен на расширение портфолио компании и диверсификацию её разработок.