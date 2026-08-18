Новая планета и миссии: стали известны подробности обновления 4.11 для Star Citizen

Разработчики обновили дорожную карту поддержки Star Citizen. Вместе с выходом обновления 4.11 в игру будут введены глобальные нововведения.

В Star Citizen появится планета NYX I, ландшафт, биомы и погода на которой которая будут генерироваться на основе реалистичных физических свойств. Осадки, температура и даже растения будут располагаться не там, где случайно сгенерированы, а по определённым правилам. Температура воздуха будет зависеть от времени суток, от высоты над уровнем море, от расстояния до полюсов, в зависимости от влажности воздуха, температуры и наличия облаков могут выпасть осадки или снег. Деревья и растения будут расти там где бы они росли в реальном климате, а огромные камни не будут рассыпаны по поверхности планеты. словно их горстями раскидывали как попало.

Система Genesis: Planet Tech v5 это полная переработка процессов создания, заселения и рендеринга планет.

Внедрение новых миссий-песочниц на планетах, которые должны заинтересовать игроков как можно дольше оставаться на поверхности планеты, что бы расширить диапазон контента за пределы одних только космических перелётов, но и дать игрокам возможность испытывать полноценный геймплей в рамках поверхности планеты, не покидая её.

Об этом и многом другом, вы можете посмотреть на видео от POLYMORPHIC