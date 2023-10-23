Новый геймплей Squadron 42, одиночной кампании Star Citizen. Разработка игры перешла в стадию полировки

Cloud Imperium представила новый геймплейный трейлер для Squadron 42, сюжетной кампании Star Citizen. Из видеоролика можно узнать о сюжете и персонажах, с которыми предстоит встретиться игрокам.
Более того, появилась новость о том, что сюжетная кампания наконец-то завершена, и теперь студия сосредоточится на доработке и оптимизации Squadron 42, чтобы игроки получили максимальное удовольствие от игры.
Мы рады сообщить, что игра Squadron 42 уже полностью готова!
Сейчас мы переходим к фазе полировки и полностью сосредоточены на оптимизации и доработке каждого аспекта игрового процесса, чтобы создать беспрецедентное кинематографическое приключение. Чтобы отпраздновать это событие, мы собрали ведущих разработчиков со всего мира, чтобы поделиться с ними своими впечатлениями.
Спасибо за вашу постоянную поддержку Squadron 42".
Squadron 42 - это однопользовательская кампания, сюжет которой разворачивается в той же вселенной, что и Star Citizen. Cloud Imperium разрабатывала этот режим параллельно с Star Citizen. В кампании принимают участие несколько известных актеров, в том числе Марк Хэмилл, Гэри Олдман, Генри Кавилл, Джиллиан Андерсон и Джон Рис-Дэвис.
Squadron 42 вызвала большой интерес в сообществе благодаря своим обещаниям. Похоже, что игроки все ближе и ближе к тому, чтобы насладиться финальной версией игры.
И дату выхода само собой не назвали)))
Учитывая, что полировка CIG обычно длится пол года (3.0 и 3.18), можно смело говорить, что следующий CitizenCon будет релизным фестивалем Эскадрильи, времени достаточно, плюс самый прибыльный сезон.
Ого, ну лет через 10 сообщат что полировка готова, приступаем к тестам
Ну и конечно, выглядит достойно для 15$)
подожду в магазине "хатаб жив!", если конечно она будет с русиком и без привязки к интернету.
а матерные шейдеры тоже потребуются для запуска?
Нужно больше золота. Хозяин нечем строить
Нееееет древисиныыы
Нужно больше маны
Нужно, а не купит, Эскадрилья (временно) не доступна для покупки)
это они хотят уничтожить Starfield
Это типа мы всё таки чего дождёмся!??)))))
🤣🤣🤣Нужно ещё подождать а то наш Царь ещё Котэдж не достроил
Выглядит хорошо. Жаль что она никогда не выйдет
Выглядит интересно, жаль что не выйдет. 😆
Ой, ой, ой, а вот и компания. Хейтеры вдруг зарылись.
Хейтеры боготворят Старфилд и назло играют в него )
НУ им верить смысла нет ... я про то что завершена и полируется....
В каком году они обещали выпустить Squadron 42 ?
И это не полноценная игра это там небольшая компания... я про когда выйдет игра вообще молчу )))
Не, про создателя ничего не могу сказать...(плохого) деньги он умеет зарабатывать )))
Я на старте помню купил набор с авроркой за 45 баксов тогда доллар еще 30 рублей стоил)))