Новый ролик Star Citizen демонстрирует движок StarEngine во всей красе

Cloud Imperium выпустила атмосферный видеоролик Star Citizen, демонстрирующий технологическую эволюцию и графическое качество движка StarEngine, используемого для создания космической песочницы.
Графический движок StarEngine, официально принятый программистами вслед за Крисом Робертсом после отказа от Amazon Lumberyard Engine, представляет собой сильно модифицированную версию третьей версии CryEngine от Crytek.
Благодаря фонду в более чем полмиллиарда долларов, полученному для Star Citizen, Cloud Imperium смогла постоянно расширять и обогащать свой графический движок для интеграции множества новых технологий: конечной целью было и остается перенести поклонников жанра в настоящую параллельную вселенную, где вы сможете участвовать в воздушных боях на борту космических истребителей, длительных исследованиях на краю известного космоса и прогулках среди деревьев необъятного инопланетного леса или в тени небоскребов, украшающих горизонт футуристических гиперполисов.
Системные требования: CPU 19900KS + GPU RTX 9090 Ti + RAM 6.4TB (99.000 MHz) =)
Мы уже поняли, что это не игра, а технодемка
Техно игра
Демо техка
Игродэмо
Техно эмо
Эмо дэмо
Дэмо комэо
Когда эта игра выйдет, то мы будем уже покорять просторы вселенной. И тогда все эти наработки будут зря. А все потому что надо было выпускать раньше, а не тянуть до последнего.
Им нечего выпускать, в том то и дело.
Там нет просторов вселенной, там только одна единственная солнечная система.
Эскадрилья - FC, релиз скорее всего до осени следующего года.
У Star Citizen "релизной" версии быть не может.
Но, если Вы знаете, что такое "релиз" по определению, то он был еще в 2013-ом году
Хм, вроде показывали уже, хотя ладно, они постоянно что-то показывают.
И кстати, хорошая формулировка:
Да, фонд, а не бюджет! А то многие пишут так, будто все деньги идут на разработку, что естественно не может, быть иначе бы разорились при первой неудаче.
)))) только вот нет отдельно понятия бюджет, это людское упрощение,
- Бюджетные фонды – это централизованные целевые денежные фонды исполнительных органов государственной власти, создаваемые за счет бюджетных средств и предназначенные для обеспечения их непредвиденных расходов.
Выглядит эпично и красиво, и в отличии от Старфилд ни одной загрузки, вот только жаль что в игре на нормальной игровой конфигурации тормозит. Вопрос знатокам Ситизена, эти все планеты и звёзды есть в игре? Или только на видео
Из того, что показали в видео, но нет на Live - нет животных, и системы Pyro.
А также на Live еще есть луны у каждой планеты, и еще две планеты в Стентоне - Херстон и Аркорп, последняя кстати - экуменополис.
каждый сезон выпускаем по одному бенч-видео и гребем бабло, отличная схема, многим и не снилась XD
По одному видео)
Оставьте надежду.В эту игру будут играть только ваши правнуки)
Почти 25 минут пи***жа
А чего из показанного в видео нет сейчас на Live'е ?
А оптимизацию он случайно не показывает?)))
500 000 попугаев на сундук мертвеца!
Хоть какая-то польза от Стар Ситизен - красивые ролики)
Месяц назад, постили это видео.
десять лет БЛИН десять лет этим всё сказано дальше можно НЕ разрабатывать
Ну да, Эскадрилья же Feature Complete, зачем что-то еще разрабатывать ?
а строить корабль не из пластика можно что бы он не горел так? просто каждая сука которая влезает в фантастику считает что корабли это ебучий пороховой склад с фейерверками и прочей лабудой которая от любой искры загорится ярче чем новогодняя елка
Если Вы не знали, алюминий особенно при работе СКВ/разгерметизации горит очень хорошо.
кроме алюминия ничего не придумали? нигде конкретно о алюминевых кораблях ничего не нашел SC. то что в самолеты используют дешевый пластик это разговор совсем другой
Нельзя. Это во-первых дорого, во-вторых тяжело. Может внешняя обшивка и будет из прочных сплавов, но внутренняя будет точно из пластика и прочих легких материалов. И будет это все максимально дешевым.
А ещё в фильмах чел например стреляет в колесо машины и её тут же подкидывает до второго этажа да ещё и бывает с фейерверком.А на самом деле по реальной физике её должно просто резко занести в бок и даже если вдалбеница в столб далеко не факт что загорится.А ещё например взять мотоцикл который на бешенной скорости падает переворачивается скользит по асфальту десятки метров но всё равно далеко не всегда загорается.А космический боевой корабль это вообще другой расклад.Врядли он сделан из алюминия ведь он летает как бы со скоростью света ему нужен очень прочный металл и материал чтобы он смог выдерживать такие колоссальные и долгие нагрузки а ещё двигатель должен быть явно не на бензине и прочее а например ядерный с зарядом на лет 50 а то задолбёшься такую прожорливую мощь заправлять это просто не реально.Так что вся эта муть в играх и фильмах с феерическими бум-бах на ровном месте чисто показуха для зрелища.Ничё ты с этим не поделаешь.
выживаемость экономичность не совместимы на примере автопрома даже с лучшей обшивкой но дешёвой рамой все закончится нехорошо. продолжая тему про космические корабли добавить автоматическую систему пожаротушения было нельзя или на крайний случай герметизацию отсеков и откачку кислорода или закачка углекислого газа(только вот при этом придется разорится на доп кислородные маски в каждом модуле ... ну ли еще лучще термозащитные костюмы ну или сразу скафандры с терморегуляцией...) если учесть что корабль собирается из модулей
этот ролик рендерили все майнеры биткойна последние 2 года?
да никому нафиг не надо такие возможности движка (кстати, местами весьма кривовато)
нахрен нужно генерить весь мир, если игрок видит только то, что в кадре?