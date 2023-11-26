Новый ролик Star Citizen демонстрирует движок StarEngine во всей красей

Cloud Imperium выпустила атмосферный видеоролик Star Citizen, демонстрирующий технологическую эволюцию и графическое качество движка StarEngine, используемого для создания космической песочницы.
Графический движок StarEngine, официально принятый программистами вслед за Крисом Робертсом после отказа от Amazon Lumberyard Engine, представляет собой сильно модифицированную версию третьей версии CryEngine от Crytek.
Благодаря фонду в более чем полмиллиарда долларов, полученному для Star Citizen, Cloud Imperium смогла постоянно расширять и обогащать свой графический движок для интеграции множества новых технологий: конечной целью было и остается перенести поклонников жанра в настоящую параллельную вселенную, где вы сможете участвовать в воздушных боях на борту космических истребителей, длительных исследованиях на краю известного космоса и прогулках среди деревьев необъятного инопланетного леса или в тени небоскребов, украшающих горизонт футуристических гиперполисов.
Мы уже поняли, что это не игра, а технодемка
Системные требования: CPU 19900KS + GPU RTX 9090 Ti + RAM 6.4TB (99.000 MHz) =)
Когда эта игра выйдет, то мы будем уже покорять просторы вселенной. И тогда все эти наработки будут зря. А все потому что надо было выпускать раньше, а не тянуть до последнего.
Хм, вроде показывали уже, хотя ладно, они постоянно что-то показывают.
И кстати, хорошая формулировка:
Да, фонд, а не бюджет! А то многие пишут так, будто все деньги идут на разработку, что естественно не может, быть иначе бы разорились при первой неудаче.
этот ролик рендерили все майнеры биткойна последние 2 года?
да никому нафиг не надо такие возможности движка (кстати, местами весьма кривовато)
нахрен нужно генерить весь мир, если игрок видит только то, что в кадре?