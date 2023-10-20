Обновление Alpha 3.21: Mission Ready для Star Citizen стало доступно для загрузки

Сегодня Cloud Imperium выпустила новое бесплатное обновление для Star Citizen. Это обновление, получившее название Alpha 3.21: Mission Ready, расширяет контент и системы с большим риском и наградами.

В Alpha 3.21 Cloud Imperium представляет нечто интересное, называемое разделением уровней репликации. По словам разработчиков, это первый шаг к тому, чтобы все играли вместе в одном большом игровом мире. Эта технология работает на специальном канале предварительного просмотра наряду с обычными игровыми серверами. Таким образом, это поможет игрокам опробовать новые возможности и убедиться, что они хорошо работают, прежде чем они станут частью основной игры. Это большой шаг на пути к еще более интересным вещам в будущем, таким как Alpha 4.0 и далее.

В Star Citizen Alpha 3.21 также появится новый корабль под названием Crusader A1 Spirit. Этот корабль является острием копья своей серии и создан для серьезных профессионалов в области космоса, которым нужны первоклассные характеристики и хорошо спроектированный корабль. A1 Spirit спроектирован как маневренный бомбардировщик и может сбрасывать очень мощную полезную нагрузку. Что круто, так это то, что у него мощное вооружение спереди, ракеты и башня сзади. Таким образом, он может противостоять истребителям противника, не нуждаясь в поддержке.

В Alpha 3.21 вы также сможете опробовать две новые миссии, которые несут больше рисков и проблем. В первой миссии вы преступник, и вам придется украсть важные доказательства с поста безопасности Кареа, космической станции, которой управляют Crusader Industries и UEE Advocacy. Это место находится в небе над Челлином. Когда вы возьмете на себя эту миссию, вам придется сразиться с силами безопасности, когда вы проберетесь на станцию. Но вот в чем загвоздка: другие игроки могут охотиться за теми же доказательствами или, возможно, уже украли их и пытаются сбежать. Итак, будьте готовы к напряженным действиям, в которых вы можете сражаться с другими игроками или сочетать испытания PVE и PVP.

Вторая новая миссия в Alpha 3.21 называется «Получить груз». Эта миссия отправит вас в подземные места, чтобы найти определенный предмет. Это может показаться простым, но все может быстро усложниться. Многие из этих подземных мест были захвачены группой под названием NineTails Outlaws. Игрокам придется разобраться с ними и обыскать их тела, чтобы получить коды предметов, необходимые для выполнения миссии.