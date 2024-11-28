По словам надежного инсайдера, разработчиков Star Citizen увольняют после нескольких недель переработок

На фоне сбора почти $750 млн на разработку Star Citizen, в студии Cloud Imperium Games (CIG) начались очередные увольнения. По данным надежного издания Insider Gaming, сотрудников увольняют после нескольких недель интенсивной работы без выходных перед выставкой CitizenCon 2024.

Бывший сотрудник компании сообщил в социальных сетях, что увольнения стартовали несколько дней назад и происходят без компенсаций. Ожидается, что официальное объявление об этом последует в ближайшее время.

Увольнения затронули отдел тестирования, хотя точное количество сокращений неизвестно. По информации источников, речь может идти примерно о дюжине человек.

Разработка Star Citizen длится уже 12 лет, а число зарегистрированных пользователей достигло 5,4 миллиона. Несмотря на огромные суммы, собранные на проект, его производство сопровождается постоянными проблемами, о которых ранее писал инсайдер Том Хендерсон.