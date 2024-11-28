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Star Citizen 29.08.2013
Симулятор, Шутер, MMO, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Песочница, Космос, Научная фантастика
7.9 1 061 оценка

По словам надежного инсайдера, разработчиков Star Citizen увольняют после нескольких недель переработок

butcher69
Новости

На фоне сбора почти $750 млн на разработку Star Citizen, в студии Cloud Imperium Games (CIG) начались очередные увольнения. По данным надежного издания Insider Gaming, сотрудников увольняют после нескольких недель интенсивной работы без выходных перед выставкой CitizenCon 2024.

Бывший сотрудник компании сообщил в социальных сетях, что увольнения стартовали несколько дней назад и происходят без компенсаций. Ожидается, что официальное объявление об этом последует в ближайшее время.

Увольнения затронули отдел тестирования, хотя точное количество сокращений неизвестно. По информации источников, речь может идти примерно о дюжине человек.

Новая игра про средневековье и текучка кадров: надежный инсайдер рассказал о происходящем в студии Star Citizen

Разработка Star Citizen длится уже 12 лет, а число зарегистрированных пользователей достигло 5,4 миллиона. Несмотря на огромные суммы, собранные на проект, его производство сопровождается постоянными проблемами, о которых ранее писал инсайдер Том Хендерсон.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Ивасик

Ну вот и начало слива игры.

Сначала из фирмы уберут пешек. Руководство студии создаст новую фирму и потихоньку перетечет туда. Или вообще разбегутся в разные стороны.

В самой CIG останется вице-президент по совместительству и парочка работников в таком же статусе. Ну и затем игру заморозят "по техническим причинам" на неопределенное время...

1
shurasick876

Когда-нибудь пузырь лопнет)

0
JustA_NiceGuy

А попугаи к сожалению никогда.

0
Пользователь ВКонтакте

Основатель сейчас всех уволит, игру выпустит и весь навар заберет себе
Во схема👀👍 // Немой Ник

0
Пользователь ВКонтакте

// Александр Константинов

0
FroZZyChannel

Когда нибудь найдутся люди, что сольют игру в открытый доступ.

0
MunchkiN 616

всмысле билд? там переодически бывает бесплатный открытый с регистрацией доступ

0
MI6NI9HT

Надежный инсайдер - "CIG уволила целую дюжину тестеров!"

Хейтеры - ''Это конец...''

-1