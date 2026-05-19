После проблем с патчем 4.8 в Star Citizen отменённый бесплатный доступ всё-таки запустили

Выход нового патча 4.8, который к тому же обнулил все внутриигровые достижения игроков начиная с прошлого вайпа в патче 4.0, лишил игроков не только накопленных денег. ресурсов и кораблей купленных в игре, но так же лишил возможности просто поиграть. Новый патч вышел сырым, задания не работали, аренда кораблей на выставке DefenceCon не работала, лут на серверах не появлялся. Из-за чего разработчики отменили запланированные полёты на неопределённый срок.

Но с 18 мая бесплатные полёты стали доступны и по 27 мая можно поиграть бесплатно. Хотя множество проблем патча ещё не устранено и прямо сейчас разработчики тестируют новое исправление.

В патче 4.8 разработчики попытались повысить ценность кораблей игроков, что бы они не бросали их где попало, а старались починить их и вернуть их в ангар. Корабль может быть уничтожен, может быть оставлен на другой планете или где-то в космосе. Раньше во всех этих случаях, можно было просто подойти к терминалу и запросить возврат корабля, при этом потерянная копия корабля оставалась "навсегда" там, где её потеряли, тем самым захламляя сервер а так же позволяя снимать с этих кораблей компоненты и таким образом дублировать их. Для этого разработчики ввели первую версию системы страхования кораблей, в которой есть 2 способа восстановить утраченный корабль:

Стандартный возврат, бесплатный. Таймер возврата начинается сразу после уничтожения корабля. Время восстановления дольше чем у второго варианта. Корабль возвращается в той комплектации, в которой был куплен на сайте игры или во внутриигровом магазине или получен за квесты. Платный возврат. Ускоряет таймер бесплатного возврата, который уже был начат. При возврате корабля восстанавливает все компоненты, которые были установлены на корабль игроком. Для сохранения изменённой конфигурации нужно будет подойти к терминалу вызова корабля и сохранить там текущий вариант корабля.

Ракеты, торпеды и бомбы, при восстановлении корабля не восстанавливаются. Боезапас нужно будет пополнить из кресла пилота через мобигласс.

Арендованные на время корабли, не могут быть кастомизированы, поэтому и в платном восстановлении у них смысла мало, только ради ускорении времени.

Так же платное восстановление корабля теперь значительно подорожало, поэтому каждому новичку рекомендуется использовать реферальный код при регистрации аккаунта, который добавит 50,000 кредитов на счет игрока. Для начальных кораблей этого может хватить на несколько платных возвратов корабля. Хотя, если вы не заменяли компоненты и вооружение на корабле, то выгоднее воспользоваться бесплатным возвратом.

После регистрации аккаунта, для получения доступа к бесплатным полётам, необходимо нажать на кнопку GET FLYING на странице игры.

На выставке кораблей на Area18 (АркКорп) можно бесплатно взять в аренду один из кораблей представленных на выставке, что бы изучить из получше. Каждый день разные.

Так же в разделе гайдов Playground есть подробный гайд по регистрации и доступу в игру. А в разделе файлов есть русификатор для игры. И приложение для доступа к серверам. Если ваш провайдер ограничевает к ним доступ (ошибка 19000).