Разработчики космического симулятора Star Citizen отказываются называть даже примерную дату релиза

Амбициозный научно-фантастический экшен Star Citizen, предлагающий игрокам целый космос для исследования, был анонсирован компанией Cloud Imperium Games еще в 2012 году. Спустя более десяти лет, с сотнями исправлений, переработок и улучшений, космический симулятор до сих пор остается в альфа-версии. Похоже, что в обозримом будущем полноценного релиза Star Citizen ждать точно не стоит, если он вообще состоится.
На днях команда разработчиков провела очередную прямую трансляцию, которая была посвящена новому режиму игры "Arena Commander". Представители Cloud Imperium Games рассказали некоторые подробности об игровом процессе и запланированных нововведениях, которые должны появиться в новой итерации альфа-версии Star Citizen. При этом они отказались называть даже примерную дату релиза игры.
Во время стрима разработчики отметили, что не будут больше отвечать на вопросы о любых сроках или датах релиза. Это касается как самой Star Citizen, так и нового контента в обновлениях. Свое решение авторы объяснили тем, что не хотят ставить команду под давлением жесткими сроками. Также они не хотят обманывать свою аудиторию, если на реализацию их идей потребуется больше времени, чем ожидалось.
В настоящее время Star Citizen доступно только покупателям раннего доступа за 45 долларов. Согласно последней информации, на разработку игры уже было собрано больше 600 миллионов долларов, что делает её самой дорогой в истории.
Играл я на последнем фрифлае. Ей еще лет 10 таким темпом разрабатываться. Ничего не доделано. Процессор (Ryzen 5 3600 4.2ghz) умирает на любой станции, 16 гигов ОЗУ катастрофически мало и из-за нехватки памяти игра стабильно крашит, пришлось врубать подкачку с nvme, и все равно производительность не радует. Интерфейс прикольный, но у него есть косяки, активная зона курсора при обращении с приборной панелью корабля постоянно уплывает, в настройках миллион опций никак не отсортированных, управление от третьего лица сделано для галочки. Куча косяков и недочетов и я даже не представляю как они собираются игру воедино собирать.
Да никак им просто не выгодно ее уже выпускать. Да и потом у игры нет издателя а потому чювак делает сам для себя игру мечты вечно что то добавляя, так игры не делаются и не выпускаются. Даже Ларианам пришлось вырезать не мало контента что бы релизнуть БГ. Хотя они тоже сами на себя, но они понимают что с подобным подходом игра тупо не выйдет.
Когда выйдет тогда выйдет
КК
Юмористы)
Работа делать вид что работаешь)))
А зачем, когда доить игроков все время удобнее?
Никто в здравом уме не ждет релиза этой игры, все давно забили на нёё и хайп давно на уровне нуля, народ просто перегорел и не хочет что-то обсуждать. Только фаны там модельки кораблей покупают для души и коллекционирования. Все новости, которые выходят раз в месяц под одну копирку: "что-то пытаются разработать, когда выйдет хз, 600 лямов собрали, больше сказать нечего".
ps У GTA 6 бюджет гораздо больше, SC не самая дорогая игра в истории.
А зачем ей релиз? Деньги собираются, что еще нужно? :)
Примерно никогда.