Разработчики Star Citizen набирают силу и уже являются одной из крупнейших независимых студий в мире ©

Cloud Imperium Games развивается с каждым днем. Разработчики космического симулятора Star Citizen объявили о приобретении канадской студии Turbulent, которая более десяти лет помогала CIG в разработке так и не завершенной игры. О приобретении разработчики сообщили на своем сайте.

У нас есть очень интересные новости. После более чем десяти лет плодотворного сотрудничества и совместной работы над созданием невиданной доселе игры мы решили, что настало время для CIG и Turbulent наконец-то официально объединить усилия. Мы заключили сделку несколько месяцев назад, но уже завершили процесс слияния наших компаний, и на прошлой неделе Turbulent официально присоединилась к семье CIG.

Turbulent, базирующаяся в Монреале, является разработчиком-консультантом, специализирующимся в области образования, развлечений и видеоигр. После приобретения Cloud Imperium Games будет насчитывать 1100 сотрудников со всего мира, что сделает ее одной из крупнейших независимых студий.



Ожидается, что увольнений в Turbulent не будет, а работа над существующими проектами будет продолжаться непрерывно, без смены руководства студии. Кроме того, генеральный директор корпорации Марк Боде и главный технолог Бенуа Бозежур станут акционерами Cloud Imperium.



Учитывая, что обе компании работают над Star Citizen уже много лет, трудно ожидать, что официальное слияние каким-либо образом ускорит работу над симулятором. Тем не менее, стоит надеяться, что один из самых дорогих проектов в истории индустрии наконец-то будет завершен.