Разработчики Star Citizen набирают силу и уже являются одной из крупнейших независимых студий в мире

Cloud Imperium Games развивается с каждым днем. Разработчики космического симулятора Star Citizen объявили о приобретении канадской студии Turbulent, которая более десяти лет помогала CIG в разработке так и не завершенной игры. О приобретении разработчики сообщили на своем сайте.
У нас есть очень интересные новости. После более чем десяти лет плодотворного сотрудничества и совместной работы над созданием невиданной доселе игры мы решили, что настало время для CIG и Turbulent наконец-то официально объединить усилия. Мы заключили сделку несколько месяцев назад, но уже завершили процесс слияния наших компаний, и на прошлой неделе Turbulent официально присоединилась к семье CIG.
Turbulent, базирующаяся в Монреале, является разработчиком-консультантом, специализирующимся в области образования, развлечений и видеоигр. После приобретения Cloud Imperium Games будет насчитывать 1100 сотрудников со всего мира, что сделает ее одной из крупнейших независимых студий.
Ожидается, что увольнений в Turbulent не будет, а работа над существующими проектами будет продолжаться непрерывно, без смены руководства студии. Кроме того, генеральный директор корпорации Марк Боде и главный технолог Бенуа Бозежур станут акционерами Cloud Imperium.
Учитывая, что обе компании работают над Star Citizen уже много лет, трудно ожидать, что официальное слияние каким-либо образом ускорит работу над симулятором. Тем не менее, стоит надеяться, что один из самых дорогих проектов в истории индустрии наконец-то будет завершен.
так и МММ перегонят
Уже я думаю
Ну да собрать в едино всех лохов на земном шаре и доить с них 10 лет деньги за пиксели))
Не лох, а звёздный гражданин.
звездный лох)
11 лет* xD
С нетерпением жду когда этот мыльный пузырь лопнет а разрабы сваливая с чемоданами бабла в страны без экстрадиции помахают всем не мамонтам на прощанье платочком.
так , силушка силища, а игра то когда будет готова?
сингл? онлай?
Твои прапрапраправнуки поиграют, но это не точно.
майки - купить нам надо
Через тридцать лет разработки и Activision догонят.
Поправка: Крупнейшим Лохотроном в мире.
Ну а дальше что ? Чем больше шкаф, тем громче падает ?
Им долгострой на руку, железо становится мощнее и дешевле. В 2012 году карт уровня 1060 даже в проекте не было, а сейчас их можно купить за 5-6 тыс. Т.е. все казвшиеся невозможными хотелками на старте, сейчас вполне обсчитываются рядовым геймерским железом