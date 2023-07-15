Star Citizen 29.08.2013
8 975 оценок

Разработчики Star Citizen набирают силу и уже являются одной из крупнейших независимых студий в мире

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Procy_on
Новости

Cloud Imperium Games развивается с каждым днем. Разработчики космического симулятора Star Citizen объявили о приобретении канадской студии Turbulent, которая более десяти лет помогала CIG в разработке так и не завершенной игры. О приобретении разработчики сообщили на своем сайте.

У нас есть очень интересные новости. После более чем десяти лет плодотворного сотрудничества и совместной работы над созданием невиданной доселе игры мы решили, что настало время для CIG и Turbulent наконец-то официально объединить усилия. Мы заключили сделку несколько месяцев назад, но уже завершили процесс слияния наших компаний, и на прошлой неделе Turbulent официально присоединилась к семье CIG.

Turbulent, базирующаяся в Монреале, является разработчиком-консультантом, специализирующимся в области образования, развлечений и видеоигр. После приобретения Cloud Imperium Games будет насчитывать 1100 сотрудников со всего мира, что сделает ее одной из крупнейших независимых студий.

Ожидается, что увольнений в Turbulent не будет, а работа над существующими проектами будет продолжаться непрерывно, без смены руководства студии. Кроме того, генеральный директор корпорации Марк Боде и главный технолог Бенуа Бозежур станут акционерами Cloud Imperium.

Учитывая, что обе компании работают над Star Citizen уже много лет, трудно ожидать, что официальное слияние каким-либо образом ускорит работу над симулятором. Тем не менее, стоит надеяться, что один из самых дорогих проектов в истории индустрии наконец-то будет завершен.

-9
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
Mandalordek

так и МММ перегонят

9
Eclair_93

Уже я думаю

0
valentin31212

Ну да собрать в едино всех лохов на земном шаре и доить с них 10 лет деньги за пиксели))

6
TAPAKAH222

Не лох, а звёздный гражданин.

7
valentin31212 TAPAKAH222

звездный лох)

10
Eclair_93

11 лет* xD

0
Destroited

С нетерпением жду когда этот мыльный пузырь лопнет а разрабы сваливая с чемоданами бабла в страны без экстрадиции помахают всем не мамонтам на прощанье платочком.

2
Sprintin

так , силушка силища, а игра то когда будет готова?

сингл? онлай?

1
Eclair_93

Твои прапрапраправнуки поиграют, но это не точно.

0
my93

майки - купить нам надо

0
warp 37

Через тридцать лет разработки и Activision догонят.

0
Korn_Katar

Поправка: Крупнейшим Лохотроном в мире.

0
Ивасик

Ну а дальше что ? Чем больше шкаф, тем громче падает ?

0
pump_plus

Им долгострой на руку, железо становится мощнее и дешевле. В 2012 году карт уровня 1060 даже в проекте не было, а сейчас их можно купить за 5-6 тыс. Т.е. все казвшиеся невозможными хотелками на старте, сейчас вполне обсчитываются рядовым геймерским железом

0