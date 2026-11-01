Разработчики Star Citizen начали борьбу с "серым" рынком

С 31.10.2026 в Star Citizen изменились правила покупки и дарения внутриигровых предметов.

Ключевыми изменениями стало то, что теперь, что бы подарить покупку на другой аккаунт, покупатель должен сразу указать получателя "хендл" или электронную почту. У получателя будет 30 дней, что бы забрать подарок, иначе подарок будет отозван и по словам одного из разработчиков, вернётся на баланс покупателя в виде "стор кредитов". Как и раньше, подарить можно только товары, купленные за "новые средства", стор кредиты, для этого не подходят. Так же функция дарения не доступна, если пытаться выкупить что-то из "Buy Back Pledge".

Это означает, что продавцы серого рынка не смогут пополнять свои запасы "Варбонд" (пакеты со скидкой) кораблями и апгрейдами, а так же LTI техникой. Продавцы так же не смогут применять апгрейды к покупкам, совершённым после 31.10.2026. Это так же означает, что продавцы не смогут выводить с баланса аккаунта "стор кредиты", которые раньше можно было обменивать на апгрейды и применять к гифтуемым кораблям. Из этого следует, что выгодные товары на сером рынке скоро начнут заканчиваться, а цены на оставшиеся непременно вырастут.

Но ЦИГи не остановились на изменениях в правилах покупки и дарения. Разработчики так же обновили пользовательское соглашение, по которому теперь продавать товары с официального сайта, через систему дарения является нарушением, за которое может последовать наказание. Какое именно наказание и кто будет наказан продавец, покупатель или оба, пока информации нет. Но покупать что-то на крупных площадках через систему дарения теперь рискованно. Даже стримеры, которые часто разыгрывают стартовые пакеты, сейчас окажутся в зоне риска, ведь нужно ещё доказать, что это был розыгрыш, а не продажа. Хотя стримеры смогут доказать, что это был бесплатны розыгрыш, а не подарок, в отличии от продавцов серого рынка, которые торговали на разнообразных площадках в интернете.

Напоминаю, что передача своего логина и пароля третьим лицам, тоже запрещены и могут привести к блокировке аккаунта.

Единственный 100% безопасный способ, это оплата покупки напрямую через свой аккаунт, из ассортимента официального сайта. Что является проблемой, для игроков из РФ, которым придётся теперь искать предоплаченные карты или способ оформить собственную иностранную карту.

В связи с этим, все кто только планируют приобретать доступ к Star Citizen, будьте осторожны, не покупайте стартовые пакеты и товары на маркетплейсах, там и без этого часто обманывали, а теперь можно получить блокировку учётной записи сразу после покупки, если ЦИГ посчитают передачу пакета подозрительной.

Для всех же у кого уже есть доступ в игру, сейчас в Star Citizen проходит Day of the Vara 2956 (аналог Хэллоуина).

В модуле Arena Commander необходимо два раза поучаствовать в FPS режиме "коллекционер убийств" (режим каждый сам за себя, у всех игроков в этом режиме вместо головы зелёные черепа), что бы получить на свой аккаунт маску вандула (прогресс выполнения не отслеживается, награда будет начислена по завершению события).

Так же разработчики запустили очередной творческий конкурс по оформлению тыкв. Победители которого, смогут получить один из призовых наборов: