ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Star Citizen 29.08.2013
Симулятор, MMO, От первого лица, Космос, Научная фантастика
7.9 1 054 оценки

Разработчики Star Citizen переходят на семидневку ради CitizenCon

Lunersun

В Cloud Imperium Games собрались устроить настоящий спринт перед CitizenCon. Том Хендерсон раздобыл внутреннее письмо компании, и оказалось, что разработчиков Star Citizen ждёт горячая пора. Представляете, им придётся работать семь дней в неделю. И всё это ради того, чтобы 19 октября на фестивале было чем удивить поклонников игры.

Начальство не стесняется в выражениях: говорят, нужно «удвоить усилия» в ближайшие 18 дней. Цель? Создать «потрясающий контент для сообщества». А это значит не только довести до ума патч 3.24.2 для Star Citizen, но и подготовить демку шутера Squadron 42.

А теперь самое интересное. 5-6 и 12-13 октября — в офис, никаких «но». Правда, начальство расщедрилось на бесплатные завтраки и обеды. Да ещё и отгулы обещают... когда-нибудь потом. 6 и 13 октября вроде как можно работать из дома, но в компании намекают: лучше всё-таки приехать. И даже по пятницам, когда обычно можно расслабиться дома, теперь придётся тащиться в офис.

Хендерсон, конечно, попытался выудить комментарий у Cloud Imperium Games. Но не получилось. Зато буквально через 11 минут после его запроса сотрудники получили ещё одно письмо. Внезапный бонус: тем, кто участвует в подготовке к CitizenCon, дадут выходной 21 октября.

Что ж, похоже, в Cloud Imperium Games решили выжать максимум из своей команды перед важным событием. Остаётся надеяться, что результат оправдает все эти сверхурочные.

-3
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
BLATNOY1
CitizenCon

Уже даже фестиваль придумали. А мамонты пускай все продолжают заносить

7
Темный-Властелин

лох не мамонт, не вымрет)

2
Zere

Не "уже", а уже давно придумали... Спрос рождает предложение

0
Сережаа
И всё это ради того, чтобы 19 октября на фестивале было чем удивить поклонников игры.

Какой игры?

1
FairUlu

Игры Мечты...

1
ZAUSA
Представляете, им придётся работать семь дней в неделю. И всё это ради того, чтобы 19 октября на фестивале было чем удивить поклонников игры.

Ну, ничего страшного, одну или несколько недель можно поработать, чтобы потом тебе на целый год денег дали поклонники.

0
Олег Дудин

Кранчи добрались и до них. Даже забавно.

0
Xndr DeKoz

Жду,Ю не дождусь (нет)

0
JustA_NiceGuy

Тем временем стадо попугаев продолжает повторять, что игра пирамида, что там ничего нет и зачем вообще в это играть.

-1
Сережаа

Во что играть? Был релиз?

1
JustA_NiceGuy Сережаа

Ты не маленький, можешь открыть YT и глянуть геймплей. Есть люди, которые не первый год стримят, показали игру от А до Я, но стадо так и продолжает балаболить одно и то же.

-3
no homo JustA_NiceGuy

я с 2018 года играю в эту "игру". хотя и игрой это трудно назвать. по сути это хорошо проработанная технодемка. причем уже изрядно устаревшая.

0
Сережаа JustA_NiceGuy

Там нет игры там бета

-2
Starbit Сережаа

Ты не прав, это не бета, а альфа демки беты. Клоуны схавают

-3
Ивасик
-1
askazanov

В неё ещё донатят!?))))) а то что то давненько новостей не было про МММ .

-2
ze1n_82

та шо релиз? или скам опять

-3