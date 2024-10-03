Разработчики Star Citizen переходят на семидневку ради CitizenCon

В Cloud Imperium Games собрались устроить настоящий спринт перед CitizenCon. Том Хендерсон раздобыл внутреннее письмо компании, и оказалось, что разработчиков Star Citizen ждёт горячая пора. Представляете, им придётся работать семь дней в неделю. И всё это ради того, чтобы 19 октября на фестивале было чем удивить поклонников игры.

Начальство не стесняется в выражениях: говорят, нужно «удвоить усилия» в ближайшие 18 дней. Цель? Создать «потрясающий контент для сообщества». А это значит не только довести до ума патч 3.24.2 для Star Citizen, но и подготовить демку шутера Squadron 42.

А теперь самое интересное. 5-6 и 12-13 октября — в офис, никаких «но». Правда, начальство расщедрилось на бесплатные завтраки и обеды. Да ещё и отгулы обещают... когда-нибудь потом. 6 и 13 октября вроде как можно работать из дома, но в компании намекают: лучше всё-таки приехать. И даже по пятницам, когда обычно можно расслабиться дома, теперь придётся тащиться в офис.

Хендерсон, конечно, попытался выудить комментарий у Cloud Imperium Games. Но не получилось. Зато буквально через 11 минут после его запроса сотрудники получили ещё одно письмо. Внезапный бонус: тем, кто участвует в подготовке к CitizenCon, дадут выходной 21 октября.

Что ж, похоже, в Cloud Imperium Games решили выжать максимум из своей команды перед важным событием. Остаётся надеяться, что результат оправдает все эти сверхурочные.