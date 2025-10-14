ЧАТ ИГРЫ
Star Citizen 29.08.2013
Симулятор, Мультиплеер, Шутер, MMO, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Песочница, Космос, Научная фантастика
7.7 1 117 оценок

Разработчики Star Citizen провели зрелищную демонстрацию игры и показали новую систему Никс, снова умолчав про релиз

Gutsz Gutsz

Первый осенний показ Star Citizen вновь доказал, что даже спустя годы разработки проект студии Cloud Imperium Games способен удивлять. На свежей демонстрации, представленной в виде нового трейлера на внутриигровом движке, разработчики показали ключевые особенности грядущего обновления Alpha 4.4 и впервые подробно продемонстрировали новую систему — Никс (Nyx).

В ролике можно увидеть впечатляющие кадры новой локации — небольшой скалистой планеты, расположенной слишком близко к своей звезде. Из-за почти полного отсутствия атмосферы и мощного солнечного излучения Никс представляет смертельную опасность для неподготовленных путешественников. Игрокам придётся использовать специализированное снаряжение, чтобы выжить в условиях экстремальной жары и радиации.

Разработчики подчеркнули, что эта система будет зоной вне закона, ещё более опасной, чем знаменитая Пиро. На поверхности планеты появятся возможности для рискованной добычи ресурсов, торговли, зачистки зон с преступными шахтами и одиночного поиска полезных ископаемых. Игроков ждут уникальные погодные явления, опасные биомы и новые типы существ.

Несмотря на впечатляющую визуальную составляющую и уровень проработки, Cloud Imperium Games вновь обошла стороной главный вопрос — дата полноценного релиза Star Citizen. Пока известно лишь, что Alpha 4.4 должна выйти уже в следующем месяце, тогда как судьба сюжетной кампании Squadron 42 остаётся неопределённой.

7
4
Комментарии:  4
СнопакДоминатор

Этот скам выйдет только когда бабло перестанут заносить этим ублюдкам. Хотя я сомневаюсь, что там хоть что-то доведенно до конца.

7
Glukinc

Даже тарковом скоро навалят 1.0. А тут такое, вроде даже это на ПГ защищали.

5
askazanov

Снова тянут бабки с донатеров)))

1
saiditsme

А геймплей можно где-нибудь посмотреть? Ну чтобы боевку было видно.

1