Разработчики Star Citizen раскрыли контент и игровой процесс, которые появятся в Alpha 4.0, начиная с системы Pyro

Star Citizen получит массивную долю контента, когда Alpha 4.0 наконец-то попадет в постоянную вселенную, и недавно Cloud Imperium Games продемонстрировала часть из него. В частности, мы увидим множество космических станций, которые будут включены в совершенно новую звездную систему Pyro, которой управляет банда под названием Rough & Ready. Их будет 12, и каждая будет отличаться от другой.

Хотя будут зоны отдыха, которые будут довольно безопасными, Pyro — это система беззакония, поэтому внутри этих огромных сооружений вы сможете найти зоны, которые будут по сути как подземелья, населенные гангстерами NPC и полные добычи. Конечно, будет включен PvP, поэтому игрокам придется следить за другими игроками, а также за NPC.

Мы также сможем взглянуть на новые скопления астероидов, которые будут включать дополнительные базы для исследования, сражений и поиска добычи.

На данный момент мы не знаем, когда будут реализованы Alpha 4.0 и Pyro, за исключением того, что Cloud Imperium Games нацеливаются на этот год. До этого мы все еще ждем официального запуска Alpha 3.24.