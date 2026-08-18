Разработчики Star Citizen столкнулись с багами прямо во время трансляции и были вынуждены её прервать

Разработчики Star Citizen провели трансляцию с внутренней сборкой игры, чтобы показать игрокам, что проблемы с последним контентом временные и команда уже работает над их исправлением. В итоге стрим лишь усилил недоверие к проекту.

Во время трансляции разработчики столкнулись с многочисленными багами: оружие не работало должным образом, возникали проблемы со сменой вооружения и инвентарём, а некоторые механики попросту отказывались функционировать. По мере развития стрима напряжение между участниками заметно росло, пока команда не решила досрочно завершить трансляцию.

Особенно неловким оказался финал. Один из разработчиков заявил, что команда гордится проделанной работой и хочет выпустить эту сборку, чтобы игроки получили «тот же опыт», который зрители увидели на стриме. Для аудитории это прозвучало особенно странно после череды технических проблем.

Фанаты быстро раскритиковали трансляцию и начали шутить над происходящим. Некоторые назвали её крайне неловкой и даже сравнили с «видео с заложниками».

Ситуация особенно болезненна для Star Citizen из-за масштабов и продолжительности разработки. Игра создаётся уже около 15 лет, а игроки вложили в проект более $1 млрд. В раннем доступе Star Citizen находится с 2017 года, но полноценного релиза версии 1.0 до сих пор не видно.

Параллельно Cloud Imperium Games работает над одиночной Squadron 42. Ранее глава компании Крис Робертс заявлял, что игра полностью проходится от начала до конца и должна выйти в 2026 году, однако конкретной даты релиза пока также нет.