Ролик Star Citizen демонстрирует систему бандитов и пиратов Pyro

В Star Citizen только что закончилось мероприятие Intergalactic Aerospace Expo 2953, но у Cloud Imperium Games есть еще много интересного.
Прежде всего, сегодня мы получили новое видео, демонстрирующее часть системы Pyro, которую недавно успела опробовать ограниченная часть игроков.
Pyro - это беззаконная система, примыкающая к нынешнему Стэнтону, населенная пиратами и безжалостными бандами. Полностью она будет реализована в версии 4.0, которая должна появиться в следующем году.
Разработчики рассказывают о реализации системы, которая полностью отличается от Стэнтона в плане визуала, атмосферы и даже геймплея.
Окончание события IAE 2953 знаменует собой крупнейшее событие в истории Star Citizen с точки зрения краудфандинга. За две недели, прошедшие с 14 ноября, бэкеры отдали почти $24 млн (точнее, $23 785 939).
Это побило предыдущий рекорд, принадлежавший IAE 2952 в прошлом году, который заработал чуть больше $21,6 млн. Третье место занял IAE 2951 в 2021 году, который заработал чуть меньше $19,7 млн.
Это событие не только включает в себя самый большой день в истории игры, заработавший 3,5 миллиона долларов 25 ноября, но и ноябрь 2023 года стал самым большим месяцем в истории краудфандинга Star Citizen, заработав 28 миллионов долларов.
2023 год также станет самым большим годом для Star Citizen. Для того чтобы побить рекорд 2022 года, ей нужно лишь собрать 5 миллионов долларов в декабре, что должно быть легко осуществимо.
В общей сложности краудфандинговая кампания игры только что преодолела отметку в $649 миллионов, и на данный момент она составляет $649 154 173 при 4 957 770 зарегистрированных аккаунтах.
Давайте, ребята! Я в вас верю. Столько лет донатили и неужели тут не сможите? Неужели вы позволите себе проиграть этим, которые донатили в прошлом году? Нет, так нельзя!
Даёшь в 2024 новый рекорд?!
Даёшь новые рекорды ! Больше $$$$$$$$$$$
самое удивительное, что есть те, кто до сих пор верят и несут деньги......
Соглашусь с тобой.
Причем достаточно зайти в игру и понять, что вас кинули. Но увы, хомячки хавают, у них нет выбора.
При этом игра стоит 50 баксов, стандартное издание(без игры) еще 50 баксов. А премиум еще 60 баксов.
Они походу хотят до миллиарда дойти халявных денег!?))))
Игру планируют вообще выпускать?
Аферисты десятилетия.
Еще 17 минут п****жа