на главную
об игре
Star Citizen 29.08.2013
8 1 002 оценки

Ролик Star Citizen демонстрирует систему бандитов и пиратов Pyro

Procy_on
Новости

В Star Citizen только что закончилось мероприятие Intergalactic Aerospace Expo 2953, но у Cloud Imperium Games есть еще много интересного.

Прежде всего, сегодня мы получили новое видео, демонстрирующее часть системы Pyro, которую недавно успела опробовать ограниченная часть игроков.

Pyro - это беззаконная система, примыкающая к нынешнему Стэнтону, населенная пиратами и безжалостными бандами. Полностью она будет реализована в версии 4.0, которая должна появиться в следующем году.

Разработчики рассказывают о реализации системы, которая полностью отличается от Стэнтона в плане визуала, атмосферы и даже геймплея.

Окончание события IAE 2953 знаменует собой крупнейшее событие в истории Star Citizen с точки зрения краудфандинга. За две недели, прошедшие с 14 ноября, бэкеры отдали почти $24 млн (точнее, $23 785 939).

Это побило предыдущий рекорд, принадлежавший IAE 2952 в прошлом году, который заработал чуть больше $21,6 млн. Третье место занял IAE 2951 в 2021 году, который заработал чуть меньше $19,7 млн.

Это событие не только включает в себя самый большой день в истории игры, заработавший 3,5 миллиона долларов 25 ноября, но и ноябрь 2023 года стал самым большим месяцем в истории краудфандинга Star Citizen, заработав 28 миллионов долларов.

2023 год также станет самым большим годом для Star Citizen. Для того чтобы побить рекорд 2022 года, ей нужно лишь собрать 5 миллионов долларов в декабре, что должно быть легко осуществимо.

В общей сложности краудфандинговая кампания игры только что преодолела отметку в $649 миллионов, и на данный момент она составляет $649 154 173 при 4 957 770 зарегистрированных аккаунтах.

-2
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
TAPAKAH222
2023 год также станет самым большим годом для Star Citizen. Для того чтобы побить рекорд 2022 года, ей нужно лишь собрать 5 миллионов долларов в декабре, что должно быть легко осуществимо.

Давайте, ребята! Я в вас верю. Столько лет донатили и неужели тут не сможите? Неужели вы позволите себе проиграть этим, которые донатили в прошлом году? Нет, так нельзя!

Даёшь в 2024 новый рекорд?!

1
ka27

Даёшь новые рекорды ! Больше $$$$$$$$$$$

0
Richard Simons

самое удивительное, что есть те, кто до сих пор верят и несут деньги......

1
вупсич пупсич

Соглашусь с тобой.
Причем достаточно зайти в игру и понять, что вас кинули. Но увы, хомячки хавают, у них нет выбора.
При этом игра стоит 50 баксов, стандартное издание(без игры) еще 50 баксов. А премиум еще 60 баксов.

1
askazanov

Они походу хотят до миллиарда дойти халявных денег!?))))

1
RPG fan of games

Игру планируют вообще выпускать?

-1
logostramus

Аферисты десятилетия.

-1
Агент Матрицы

Еще 17 минут п****жа

-1