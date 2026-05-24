Сбор средств на Star Citizen преодолел отметку в 1 миллиард долларов

В воскресенье. 24 мая, компания Cloud Imperium Games отметила важную веху: её многопользовательская онлайн-игра в открытом мире Star Citizen достигла отметки в 1 миллиард долларов финансирования за всё время существования.

Это впечатляющий показатель для любой игры, но особенно для игры, над которой работали 14 лет и которая изначально планировалась к выпуску в 2014 году.

Разработка Star Citizen ведётся с 2012 года, когда Крис Робертс вместе со своей женой Санди Робертс основал компанию Cloud Imperium Games. Молодая студия решила отказаться от традиционного финансирования со стороны издателя или частных инвесторов и вместо этого обратилась к более широкому игровому сообществу через краудфандинговую кампанию.

Крис Робертс создал прототип Star Citizen, а Санди Робертс организовала кампанию, демонстрирующую ход разработки. В результате сайт быстро обрушился, а игроки, жаждущие увидеть игру в действии, собрали 6,2 миллиона долларов.

С тех пор Cloud Imperium медленно, но верно разрабатывает Star Citizen для фанатов посредством еженедельных прямых трансляций и блогов, регулярных релизов дорожных карт и — совсем недавно — раннего доступа к постоянно обновляемой альфа-версии. Компания Cloud Imperium заявляет, что каждый доллар, привлечённый разработчиком, — а его капитал теперь достиг упомянутой выше отметки в 1 миллиард долларов, — был реинвестирован непосредственно в разработку и эксплуатацию Star Citizen и Squadron 42.