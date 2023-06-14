Сбор средств на Star Citizen уже превысил совокупную стоимость производства CP2077, GTA 5 и RDR2 ©

Видеоигры уже давно перестали быть уделом энтузиастов, создающих свои небольшие творения в одиночку или в небольших командах. Однако даже по меркам индустрии бюджет Star Citizen абсурдно высок: почти 590 миллионов долларов уже собрано с игроков на производство.

Эта сумма, указанная на официальном сайте проекта, поражает даже в контексте. Только в прошлом году игроки пожертвовали студии Cloud Imperium Games (через CCU Games) более 113 миллионов долларов — больше всех в истории Star Citizen.

Однако только в сравнении с другими крупнобюджетными играми становится понятно, насколько дорогостоящим является проект мечты Криса Робертса.

Бюджет Cyberpunk 2077 составил 1,2 млрд злотых (через CD Projekt Group), или - по курсу 2020 года - около $313 млн. Из этой суммы 55% затрат (около 173 миллионов долларов) составили производственные расходы. Остальное пришлось, например, на маркетинг.

По неофициальным данным, создание оригинального релиза Grand Theft Auto V (без учета последующих затрат на разработку) должно было обойтись в 265 миллионов долларов, причем 137 миллионов долларов, как сообщается, ушло только на производство. (через GamesIndustry.biz).

Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009) обошлась Activision в сумму от 200 до 250 миллионов долларов (через Los Angeles Times), но только 40-50 миллионов долларов ушло на производство. Именно столько (или больше) должен был составить бюджет прошлогоднего ремейка, хотя это не было подтверждено (через @RalphsValve в Twitter).

Список можно продолжить, упомянув, в частности, Red Dead Redemption 2 (официальный бюджет: 170 миллионов долларов). Тем не менее, правда в том, что даже после добавления расходов на маркетинг, вероятно, ни одна видеоигра не приблизится к постоянно растущему бюджету Star Citizen. И нет никаких признаков того, что Крис Робертс тратит на продвижение игры столько же, сколько, например, Activision тратит на серию Call of Duty.

Проект, который может превзойти SC в этой области, возможно, только GTA 6 - если верить недавним слухам о бюджете в 1-2 миллиарда долларов.

Жаль только, что столь внушительная сумма на счету Cloud Imperium Games отчасти объясняется длительным сроком производства (и в то же время в какой-то степени является его причиной). Star Citizen находится в разработке уже более 10 лет, завлекая игроков обещаниями идеального, полноценного космического симулятора

Факт, игра не стоит на месте и разрабатывается в своеобразном раннем доступе, но ничто не указывает на то, что студия Cloud Imperium Games готовится к выпуску полной версии. Напротив, в начале 2022 года говорилось, что дебют кампании Squadron 42 состоится "через два года" (не рассчитывайте увидеть эту игру), а релиза SC мы будем ждать гораздо дольше.