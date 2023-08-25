Сборы средств для Star Citizen превысили $600 млн от 4.7 млн сторонников

Star Citizen побила очередной рекорд по количеству средств, собранных сторонниками проекта. Сегодня игра перешагнула отметку в $600 млн.
Всего на разработку Star Citizen, которая длится уже около двенадцати лет и конца которой не видно, пожертвовали более 4,7 млн. сторонников. Точно так же, как не видно конца Squadron 42, однопользовательского модуля, анонсированного в ходе Кикстартер-кампании, разработка которого, как говорят, продлится еще как минимум год.
Star Citizen стартовала в 2011 году, а в 2012 году была запущена кампания на Кикстартер. С тех пор поклонники не перестают финансировать проект, покупая игру и корабли, доступные в магазине, что сделало его самым финансируемым проектом в истории.
За прошедшие годы сбор средств ни разу не замедлился, и, напротив, в 2022 году он достиг рекордных показателей, собрав $110 млн., что на 27% больше, чем в предыдущем году. То же самое может произойти и в 2023 году, учитывая текущую тенденцию и уже собранные $56 млн.
Разумеется, официальной даты запуска Star Citizen пока нет, разработка может занять еще много лет, несмотря на уже шестилетнюю задержку по сравнению с первоначальными планами.
Перевод: Количество немамонтов продолжает неуклонно расти.
Остается только пожелать компании успехов, надеюсь к 2030 году они соберут миллиард :)
Хорошая такая конторка, денюшки берут за обещания, денюшки на бирже прокручивают увеличивая свой заработок, а игроки сидят и ждут вечно, сталкер 2 выйдет раньше чем эту игру доделают, хотя и сталкер 3 тож выйдет раньше, может и сталкер 4 выйдет, а может и вообще старситизен не выйдет никогда
Разработка дорожает....Нужно ещё столько. Вот тогда на золото!
Они ещё живы?
У вкладчиков МММ подросла достойная смена.
Очень много сейчас критики в адрес разработчиков, мол сырые проекты выходят. Вот ребятки и прожариваю хорошенько продукт. Наши правнуки насладятся действительно стоящим проектом, я им завидую!
Нужно больше золота
Так это мало очень $600 млн за 10 лет. По 60 млн баксов в год для студии делающей ААА игры в год - это скромно очень по доходу. Хрен его знает, что в каждом блоге блохеры эти цифры вываливают и кого хотят впечатлить.
Только для таких доходов компания должна выпустить готовый продукт и разрабатывать другие проекты, в которые будут инвестироваться средства. А тут на сырой бете миллионы гребёт ноунейм шарага (хотя нет, имя-то она уже себе сделала), отсюда и бугурт. Но как уже отписались тут, всё это добровольные взносы 4,7 млн немамонтов.
Ну может и так. Если это контора в штатах официально работает, то налоги там нехилые у них.