---"Слишком амбициозны, чтобы быть одобрены издателями": Крис Робертс про Star Citizen и Squadron 42

Руководитель студии Cloud Imperium Games Крис Робертс опубликовал большое открытое письмо для инвесторов, в котором поделился последними новостями о развитии Star Citizen и Squadron 42. По его словам, разработка этих проектов приближается к завершению, несмотря на то, что они остаются одними из самых сложных и амбициозных игр в истории.
Робертс отметил, что в 2024 году студии удалось внедрить ключевую технологию «server meshing» с обновлением 4.0, что стало важным шагом на пути к релизу версии 1.0. Эта система позволила значительно улучшить производительность игры и стабилизировать её работу, что, по мнению разработчиков, приблизило команду к реализации их «невозможной мечты».
Server meshing больше не является вопросом, это реальность. Улучшенная стабильность и плотное население вселенной дают нам уверенность, что мы ближе к завершению, чем когда-либо.
— заявил Робертс.
Несмотря на значительные улучшения, точная дата релиза Star Citizen остаётся неизвестной. Робертс также рассказал о смене подхода в разработке игры. Теперь студия разделяет работу над функциями, контентом и исправлениями. Новые элементы будут вводиться только после тщательного тестирования и одобрения, что должно минимизировать проблемы с производительностью и стабильностью.
В 2024 году проект собрал 116 миллионов долларов, что стало вторым лучшим результатом за всю историю краудфандинга Star Citizen. Робертс поблагодарил сообщество за поддержку разработки Star Citizen и Squadron 42, отметив, что без этого такие амбициозные игры никогда бы не получили «зелёный свет» от крупных издателей:
Star Citizen и Squadron 42 — две игры, которые никогда не получат зеленый свет ни от одного крупного издателя. Обе чрезмерно амбициозны и принадлежат к жанру, который до недавнего времени считался нишевым. Они требуют терпения и инвестиций, на которые не готов пойти ни один издатель. И все же мы здесь, спасибо всем вам!
Команда Cloud Imperium Games наметила цель сосредоточиться на игровом процессе и доработке основных механик к 2025 году. Робертс выразил уверенность, что команда продолжит решать оставшиеся проблемы и приблизится к релизу.
Что, среди издателей нет дураков, которые готовы по 100 миллионов вкладывать в год.
Лица инвесторов Ubisoft и Sony к осмотру)
Слишком жадные и наглые он имел в виду?
дебилов среди инвесторов нет. и среди мечтающих поиграть в 1.0, видимо, заканчиваются.
Интересно, как называютсч люди, которые в обмен на долю собственности вкладываются в какой-нибудь конкретный Ubisoft?
Крис Робертс помахал ручкой из бабловой кучки.
Венчурные инвесторы или партнеры
Команда продолжит искать лохов и приближается к релизу🤣🤣🤣🤣...
---"Слишком амбициозны, чтобы быть одобрены издателями": Крис Робертс про Star Citizen и Squadron 42 ---
Я , бы поплакал ! Да слёзы высохли на стадии моего рождения....
прогрев терпил и гоев )
Представляю лица тех, кто годами балаболил, что игра МММ, что лохов стригут на бабло, что релиза никогда не будет, а тут **як и елдаком вам по лбу)
Потому-то издательский бизнес приносит прибыль, а лохи терпят и "инвестируют":)