Создатели космического симулятора Star Citizen заплатят штраф за ущемление прав сотрудника-аутиста

Британский трибунал по трудовым спорам вынес решение по делу о дискриминации в компании Cloud Imperium Games, известной разработкой амбициозного проекта Star Citizen. Студия обязана выплатить штраф в размере 27748 фунтов стерлингов (приблизительно $35000) за нарушение прав сотрудника с ограниченными возможностями.
Иск был подан бывшим старшим программистом компании, у которого диагностирован аутизм. Разработчик присоединился к команде в 2018 году, изначально проинформировав работодателя о своём состоянии.
До начала пандемии сотрудник работал в офисе, затем был переведён на удалённый режим. По окончании острой фазы пандемии Cloud Imperium Games начала возвращать персонал в новый офис в Манчестере. Однако программист, осознав преимущества работы из дома для своего состояния, обратился с просьбой о сохранении удалённого формата. Руководство студии отклонило запрос сотрудника, и стороны не смогли достичь компромисса. В результате разработчик был уволен.
В ходе судебного разбирательства представители Cloud Imperium Games утверждали, что эффективность сотрудника на удалёнке была недостаточной. Но трибунал счёл, что компания не смогла предоставить конкретные доказательства снижения качества работы и объяснить, почему контроль за работой программиста невозможен в удалённом режиме.
На момент публикации новости официальных комментариев от Cloud Imperium Games по поводу решения трибунала не поступало.
Стало ясно, почему игра настолько задержалась)
Не прям в обиду, но зачем этого овоща они наняли? Для галочки ))
Про то, что они якобы не могут контролировать программиста на удаление это полное враньё или не компетентность. Возможно они даже этот вопрос не разбирали, а уволили нахер. Сам на удалëнке
И конечно же эффективность работы не падает? Конечно тут от человека к человеку и всегда частности. Но думается мне, что если ты сидишь в офисе в рабочей атмосфере и есть руководитель, который за то, что нихера не делаешь даст по шапке, эффективность будет больше, чем если сидишь дома, в комфорте, развалившись в кресле (например) и без прямого контроля над твоей работой. Банально из-за того, что комфортные домашние условия более склоняют к лени, нежели более напряженные офисные условия. Но как и писал ранее, это конечно же от человека зависит. Сам на удаленке тоже и понимаю, что в моем конкретном случае, эффективность работы была бы лучше при прямом контроле в офисе
Эффективность работы будет расти, если компания понимает как нужно мотивировать сотрудников удалённых и следить за ними, да и самом сотруднику такому нужна дисциплина . В моём случаи, если бы я ленился и что-то ещё, это было бы заметно по kpi активности, по сдачи работ, отчëтам и малые премии, а может и отсутствие. Не каждому конечно такое подходит, рядом никого, все в скайпе. Думаю саму работу любить надо, тогда об эффективности и думать не надо
А почему тогда всем "игрокам" в это поделие дерьма не выплачивают штраф? Они же тоже больны
Сложная ситуация, но социальная справедливость все же лучше,чнем увольнение в пустоту.
Другой вопрос - что аутистов станут меньше набирать на работу в геймдев, судя по итогам кейса судебного.
Все хотят идельности, живя в неидеальном мире.
А?