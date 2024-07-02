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Star Citizen 29.08.2013
Симулятор, MMO, От первого лица, Космос, Научная фантастика
7.9 1 040 оценок

Создатели космического симулятора Star Citizen заплатят штраф за ущемление прав сотрудника-аутиста

Lunersun
Новости

Британский трибунал по трудовым спорам вынес решение по делу о дискриминации в компании Cloud Imperium Games, известной разработкой амбициозного проекта Star Citizen. Студия обязана выплатить штраф в размере 27748 фунтов стерлингов (приблизительно $35000) за нарушение прав сотрудника с ограниченными возможностями.

Иск был подан бывшим старшим программистом компании, у которого диагностирован аутизм. Разработчик присоединился к команде в 2018 году, изначально проинформировав работодателя о своём состоянии.

До начала пандемии сотрудник работал в офисе, затем был переведён на удалённый режим. По окончании острой фазы пандемии Cloud Imperium Games начала возвращать персонал в новый офис в Манчестере. Однако программист, осознав преимущества работы из дома для своего состояния, обратился с просьбой о сохранении удалённого формата. Руководство студии отклонило запрос сотрудника, и стороны не смогли достичь компромисса. В результате разработчик был уволен.

В ходе судебного разбирательства представители Cloud Imperium Games утверждали, что эффективность сотрудника на удалёнке была недостаточной. Но трибунал счёл, что компания не смогла предоставить конкретные доказательства снижения качества работы и объяснить, почему контроль за работой программиста невозможен в удалённом режиме.

На момент публикации новости официальных комментариев от Cloud Imperium Games по поводу решения трибунала не поступало.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Челодой моловек 94

Стало ясно, почему игра настолько задержалась)

3
-zotik-

Не прям в обиду, но зачем этого овоща они наняли? Для галочки ))

2
FataRuss

Про то, что они якобы не могут контролировать программиста на удаление это полное враньё или не компетентность. Возможно они даже этот вопрос не разбирали, а уволили нахер. Сам на удалëнке

0
PolGhost

И конечно же эффективность работы не падает? Конечно тут от человека к человеку и всегда частности. Но думается мне, что если ты сидишь в офисе в рабочей атмосфере и есть руководитель, который за то, что нихера не делаешь даст по шапке, эффективность будет больше, чем если сидишь дома, в комфорте, развалившись в кресле (например) и без прямого контроля над твоей работой. Банально из-за того, что комфортные домашние условия более склоняют к лени, нежели более напряженные офисные условия. Но как и писал ранее, это конечно же от человека зависит. Сам на удаленке тоже и понимаю, что в моем конкретном случае, эффективность работы была бы лучше при прямом контроле в офисе

1
FataRuss PolGhost

Эффективность работы будет расти, если компания понимает как нужно мотивировать сотрудников удалённых и следить за ними, да и самом сотруднику такому нужна дисциплина . В моём случаи, если бы я ленился и что-то ещё, это было бы заметно по kpi активности, по сдачи работ, отчëтам и малые премии, а может и отсутствие. Не каждому конечно такое подходит, рядом никого, все в скайпе. Думаю саму работу любить надо, тогда об эффективности и думать не надо

0
Dasdag

А почему тогда всем "игрокам" в это поделие дерьма не выплачивают штраф? Они же тоже больны

0
ЛКПСС

Сложная ситуация, но социальная справедливость все же лучше,чнем увольнение в пустоту.
Другой вопрос - что аутистов станут меньше набирать на работу в геймдев, судя по итогам кейса судебного.
Все хотят идельности, живя в неидеальном мире.

-1
SiSamo

А?

0