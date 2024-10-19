Squadron 42, сюжетный режим Star Citizen, выйдет в 2026 году и предложит 30-40 часов игрового процесса

Squadron 42 получила дату выпуска в 2026 году на Citizencon в этом году и, как было подтверждено, будет иметь 30-40 часов игрового процесса.

Анонс последовал за демонстрацией Squadron 42 на Citizencon, которая продемонстрировала первую главу игры в захватывающей манере, включая пролог космической битвы, которая знакомит игроков со вселенной.

После презентации Крис Робертс вышел на сцену, чтобы повторить, что игра имеет приблизительно 30-40 часов игрового процесса и что команда «уверена» в ее окне выпуска в 2026 году.

Не секрет, что Cloud Imperium Games имеет тенденцию пропускать запланированные даты релиза, поэтому пока неизвестно, смогут ли они придерживаться этой даты.

Squadron 42 была анонсирована 10 октября 2012 года вместе со Star Citizen и запуском ее краудфандинговой кампании. Согласно официальному сайту, Squadron 42 и Star Citizen собрали 729 миллионов долларов на момент написания этой статьи.