Squadron 42, сюжетный режим Star Citizen, выйдет в 2026 году и предложит 30-40 часов игрового процесса

Squadron 42 получила дату выпуска в 2026 году на Citizencon в этом году и, как было подтверждено, будет иметь 30-40 часов игрового процесса.
Анонс последовал за демонстрацией Squadron 42 на Citizencon, которая продемонстрировала первую главу игры в захватывающей манере, включая пролог космической битвы, которая знакомит игроков со вселенной.
После презентации Крис Робертс вышел на сцену, чтобы повторить, что игра имеет приблизительно 30-40 часов игрового процесса и что команда «уверена» в ее окне выпуска в 2026 году.
Не секрет, что Cloud Imperium Games имеет тенденцию пропускать запланированные даты релиза, поэтому пока неизвестно, смогут ли они придерживаться этой даты.
Squadron 42 была анонсирована 10 октября 2012 года вместе со Star Citizen и запуском ее краудфандинговой кампании. Согласно официальному сайту, Squadron 42 и Star Citizen собрали 729 миллионов долларов на момент написания этой статьи.
Star Citizen пожалуй самый масштабный прогрев хомячков в игровой индустрии.
Какие хомячки?! Там не-мамонты космических масштабов!
где-то на задворках ада мавроди заливается крокодиловыми слезами от зависти
да не выйдет он как и сама эта донатная помойка не выберется из альфа версии пока слабоумные хомяки бабло чемоданами в неё несут
Поэтому и сделали анонс так как хомячки стали меньше заносить) прогревают таким образом мамонтов)
Не выйдет она в 2026. Даже если игра будет готова, разрабам невыгодно ее выпускать. Как в таком случае они будут доить лохов еще 10 лет?
Это лишь одиночная игра, дойка в основном идет на Star Sitizen. Но то, что она не выйдет в 26 году это наверняка, просто затычка.
Да все пройдут кампанию и забьют и на онлайн режим. А так они держат всех в ожидании.
Я думал сюжетка вышла года 3 назад.
Её обещали 3 года назад
7 лет назад лол
ого блин вот я постарел
Каждый год та же история: Выйдет через 1-2 года.
Я удивляюсь как до сих пор никто вилы не достал.
это уже не смешно.
Выглядит крута. // Александр Дельтазавр