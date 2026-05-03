Squadron 42 всё ближе? Утечка раскрыла возможную дату и цену

На данный момент Star Citizen имеет версию 4.7.2, а уже скоро, примерно через 2 недели ожидается выход следующего крупного обновления 4.8, а с ним и внутриигровая выставка кораблей "DefenseCon" на которой будут представлены старые и новые корабли, которые появятся в игре вместе с обновлением.

Выставка будет открыта примерно через 12 дней. На официальном сайте есть страница с отсчётом времени до мероприятия. С большой вероятностью во время выставки будут опять бесплатные полёты, для тех, кому интересно посмотреть на игру "собственными руками", а не через видео других игроков. Напоминаю, для участия в бесплатных полётах необходимо будет иметь зарегистрированный аккаунт, не важно старый или новый. И на сайте нажать на специальный баннер, посвященный неделе бесплатного доступа (но это если бесплатные полёты действительно будут, так сильно заранее анонсы об этом не делают). Инструкция по регистрации и другим вопросам есть в разделе Гайды.

Но самая главная новость в другом!

Последнее время происходит череда событий, которые разработчики оставили без комментариев:

Страница игры Squadron 42 была почищена, теперь вместо неё осталась 1 страница сайта... Старые игровые пакеты в составе которых был доступ в одиночную компанию и лежали у некоторых игроки в прозапас в "корзине", которые можно было в любой момент выкупить, больше не доступны к выкупу, данные пакеты были заблокированы к выкупу. Последняя цена отдельной одиночной компании составляла 45$ или 60$ в комплекте с доступом в Star Citizen. "Дата майнеры" после всех этих событий, в данных сайта накопали три вида новых лота, а именно 3 вида доступа в Squadron 42, базовый пакет будет стоить 60$, следующий пакет будет стоить уже 100$, а самый дорогой будет стоить 150$, что будет входить в эти пакеты пока неизвестно. Ранее разработчики обещали начало бета теста и релиз Squadron 42 в 2026 году.

В связи с этими событиями, игровое сообщество ожидает анонс даты релиза и открытие предзаказа на Squadron 42 уже в этом месяце, во время "DefenseCon". Возможно вместе с релизом будет доступна и первая глава игры, кто знает. На данный момент это слухи, основанные на не подтверждённых разработчиками фактах, которые были получены не официально и без каких либо комментариев со стороны разработчиков.

Что думаете, будет объявлена точная дата релиза в этом году? Будет открыт предзаказ? Может в мае уже можно будет начать играть хотя бы в бета версию/первую главу? Или это опять пустые обещания разработчиков и фантазии наивных геймеров?