Star Citizen 29.08.2013
8 965 оценок

Star Citizen Alpha 3.19 выходит в следующем месяце. Новое видео демонстрирует обновленный Лорвиль

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R_Mor
Новости

Cloud Imperium Games представила пару новых видеороликов о космическом симуляторе Star Citizen и его предстоящем контенте.

В первом видео показан центральный элемент грядущей версии Alpha 3.19 - перестроенный город Лорвиль на планете Херстон. Мало того, что то, что мы видим, определенно впечатляет, но мы получаем подтверждение того, что Alpha 3.19 запланирована на следующий месяц.

Одним из самых интересных и долгожданных элементов этой реконструкции является то, что запретные зоны были изменены таким образом, чтобы они были как можно ниже, что позволяет игрокам летать между зданиями и открывает некоторые интересные возможности для гонок.

Второе видео посвящено подробному интервью с директором по анимации Стивом Бендером, который рассказывает о своей работе над игрой.

Тем временем краудфандинговая кампания Star Citizen превысила $567 миллиона ($567 636 517 на текущий момент). Число зарегистрированных аккаунтов составляет 4 557 480.

Star Citizen выйдет приблизительно в XXI веке.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
hamshut
Star Citizen выйдет приблизительно в XXI веке.

Может даже и в 22 ))

-1