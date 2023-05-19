Star Citizen 29.08.2013
8 969 оценок

Star Citizen бесплатно - Уже сегодня стартует ежегодное событие Invictus 2953 с бесплатным доступом к игре

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Новости

Совсем скоро стартует крупное ежегодное мероприятие, позволяющее всем желающим пользователям окунуться в мир Star Citizen. Неделя запуска события состоится на планете ArcCorp, где будут представлены различные интересные выставки техники и других диковинок, а также небольшие ивенты с наградами. Сама программа получилась весьма насыщенной, поэтому с ней можно ознакомиться на станице события.

Если же вы решились опробовать вселенную Star Citizen на себе, то нужно перейти на официальный сайт игры, зарегистрироваться и загрузить специальный лаунчер. Вам станет доступен широкий спектр возможностей, а также обучение для комфортного старта. Данная возможность доступна с 19 по 30 мая.

Star Citizen - это многопользовательская космический симулятор, разрабатываемый компанией Cloud Imperium Games. Игра создается с упором на реализм и свободу действий в огромном открытом космическом мире. В Star Citizen игроки могут исследовать галактику, заниматься торговлей, добычей ресурсов, сражаться с противниками в космической среде, выполнять различные миссии и даже участвовать в пиратских нападениях или правительственных операциях.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
AleksandrLondon2077

Я б в неё не то что бесплатно , даже если бы и заплатили не стал бы играть

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