Star Citizen может выйти в 2027/2028 году; Squadron 42 - это "Лучший стрелок + Звёздные войны"

Более десяти лет создатель Star Citizen Крис Робертс не хотел указывать конкретные даты выхода своего чрезвычайно амбициозного научно-фантастического многопользовательского космического симулятора. Похоже, ситуация изменилась: канадский сайт LaPresse в интервью с Робертсом сообщает, что выход игры ожидается либо в 2027, либо в 2028 году.
Учитывая, что ранний доступ был запущен 23 декабря 2017 года, он завершится примерно через десять лет, что может поставить под угрозу существующий рекорд 7 Days to Die, которая вышла в раннем доступе 13 декабря 2013 года, а версия 1.0 стала доступна 25 июля 2024 года.
Star Citizen, находящейся в стадии альфа-версии 4.3.0, будет предшествовать однопользовательская кампания Squadron 42. Как вы, возможно, помните, на прошлогоднем мероприятии CitizenCon компания Cloud Imperium Games объявила, что Squadron 42 выйдет в 2026 году. В вышеупомянутом интервью Крис Робертс выразил надежду, что релиз игры вызовет почти такой же ажиотаж, как и выход Grand Theft Auto 6 от Rockstar, назвав Squadron 42 смесью «Лучшего стрелка» и «Звёздных войн».
Мы надеемся, что это будет почти столь же масштабное событие. Помимо GTA 6, это, пожалуй, самая высокобюджетная игра класса AAA. Это смесь «Лучшего стрелка» и «Звёздных войн».
В Squadron 42 собрался целый ансамбль голливудских звёзд, которые, несомненно, хотели получить хорошую оплату за то, чтобы озвучить и представить свои образы в игре. Вот полный список:
- Гэри Олдман
- Марк Хэмилл
- Джиллиан Андерсон
- Марк Стронг
- Лиам Каннингем
- Энди Серкис
- Джон Рис-Дэвис
- Джек Хьюстон
- Элинор Томлинсон
- Гарри Тредэвэй
- Софи Ву
- Дэмсон Идрис
- Эрик Уэрхейм
- Рона Митра
- Генри Кавилл
- Бен Мендельсон
Надо просто набраться выдержки и потерпеть ещё годика 2-7 до выхода игры.
Чет долгострои активизировались, режим дайте грошей ?
За лето всё спустили ? )
Если игра на деле окажется пшиком, то будет даже как-то смешно
Скам века
лучше 2030г чего мелочится