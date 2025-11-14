Star Citizen на пути к $1 млрд сборов на краудфандинге, но релиза пока не предвидится

Разрабатываемая студией Cloud Imperium Games, Star Citizen — одна из самых интересных загадок игровой индустрии. Анонсированная в 2012 году как краудфандинговый проект, игра пока находится на стадии альфа-тестирования, но финансирование достигло колоссальных масштабов.

Star Citizen уже собрал почти 900 миллионов долларов краудфандинга и приближается к отметке в 1 миллиард долларов, что очень много для игры, у которой даже нет даты релиза. Однако однопользовательская кампания может быть близка к этому сроку.

На сегодняшний день Star Citizen официально собрала почти 900 миллионов долларов краудфандинга. Выход полной версии игры пока под вопросом, но, как сообщается, однопользовательская кампания Squadron 42 выйдет ориентировочно в 2026 году.

Это тоже может оказаться под угрозой, поскольку режиссёр игры, обещавший релиз в 2026 году, недавно покинул студию. Итак, в целом, разработка игры сегодня остаётся такой же загадкой, как и более десяти лет назад.

Фанаты были в восторге, услышав о видении игры на GDC 2012. Концепция была поистине футуристической для своего времени, и фанаты также доверяли Крису Робертсу, создателю Wing Commander, поэтому щедро финансировали её.

За прошедшие годы масштаб игры значительно увеличился. Сейчас над ней работают более 900 разработчиков. Тем не менее, дата релиза остаётся неизвестной, даже если одиночная кампания выйдет в следующем году.