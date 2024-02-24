Star Citizen: обсуждение новых механик космических боев и старт массового события по захвату гигантских кораблей

Cloud Imperium Games продолжает развивать свой космический симулятор Star Citizen, проводя новое мероприятие и рассказывая о новых грядущих функциях и контенте.
Прежде всего, было запущено новое событие, связанное с захватом массивного (242 метра в длину) фрегата "Идрис".
Некоторые игроки уже успели попробовать это событие в начале этого месяца, когда оно тестировалось на выделенном сервере, а теперь оно появилось на живых серверах.
В результате события фрегаты "Идрис" будут появляться в определенное время на случайных серверах. Некоторые из них будут фактически укомплектованы разработчиками, а на других будет работать команда ИИ.
Игрокам будет поручено отключить и захватить их, после чего они смогут управлять ими по своему усмотрению. В игре даже проводится конкурс, в котором есть шанс выиграть Идрис, а также другие подарки.
Событие сопровождается небольшим обновлением, альфа-версией 3.22.1. Полную информацию о патче можно найти на оф форуме.
Второй материал этой недели - новое видео, рассказывающее о новых режимах Master Modes, которые, по сути, кардинально изменят бой. В распоряжении игроков будет два режима, один из которых посвящен бою, а другой - навигации.
В режиме навигации вы летите гораздо быстрее, но оружие, щиты и др .средства защиты отключены. Когда вы переходите в боевой режим, вы летите гораздо медленнее, что должно сделать бои гораздо более плотными, более похожими на воздушные бои времен Второй мировой войны.
Еще один новый элемент, который был продемонстрирован в игре, - точное наведение на цель, которое поможет игрокам более точно поражать отдельные части вражеских кораблей.
Наконец, новый эпизод Star Citizen Live посвящен грядущим и масштабным Центрам распределения, в котором разработчики рассказали об их особенностях в форме вопросов и ответов.
Функции, о которых говорится в обоих видео, появятся в версии Alpha 3.23, которая в настоящее время запланирована на апрель.
Мне кажется, что в релиз они и не хотят выходить по итогу. Столько лет тянуть, а играть можно уже сейчас.
Как варфейс или дота с вечным бета тестом, обновления, магазин и прочее. Типа, она уже готова.
Подписки продаются, поддержка есть, значит всё ок.
Тебе не кажется. На релизе они не смогут так разводить лохов на донат.
Ну я скажу честно, не в курсе всей ситуации с монитизацией там.
Собирают ли они деньги до сих пор на краудфандинге. Или ограничиваются подписками.
Если второй вариант, вай нот. А если первый - рест ин пеперони тем, кто кидает деньги.
Опять 25. Какой развод? Где тебя разводят? Ты покупаешь доступ к игре и делай шо хочешь там. Контент есть. Игра в разы лучше чем калфиелд. При этом одноклеточные на PG всё также говорят, что игра скам. Алло?
Да стиральная машина это, для отмыва черного бобла. Создаёшь левых акков, покупаешь кораблей на 50 000$, а сам просто вбрасываешь себе на счёт деньги за ужасные дела.
Как проверить то, всё виртуальное.
Когда релиз то нормальный будет?
никогда, это МММ
это та игра где с лохов деньги доят и кормят обещаниями ?
А ты попугай.
Графон то уже стареет.
Вот это лохотрон как лохотрон, создателям сталкера и смуты такое даже не снилось. Что же правительство США не вмешивается в дела своей компании то если реально там лохотрон?
А кто заставляет игроков донатить ? Это их личное решение