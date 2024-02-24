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Star Citizen 29.08.2013
Симулятор, MMO, От первого лица, Космос, Научная фантастика
7.9 1 013 оценок

Star Citizen: обсуждение новых механик космических боев и старт массового события по захвату гигантских кораблей

Procy_on
Новости

Cloud Imperium Games продолжает развивать свой космический симулятор Star Citizen, проводя новое мероприятие и рассказывая о новых грядущих функциях и контенте.

Прежде всего, было запущено новое событие, связанное с захватом массивного (242 метра в длину) фрегата "Идрис".

Некоторые игроки уже успели попробовать это событие в начале этого месяца, когда оно тестировалось на выделенном сервере, а теперь оно появилось на живых серверах.

В результате события фрегаты "Идрис" будут появляться в определенное время на случайных серверах. Некоторые из них будут фактически укомплектованы разработчиками, а на других будет работать команда ИИ.

Игрокам будет поручено отключить и захватить их, после чего они смогут управлять ими по своему усмотрению. В игре даже проводится конкурс, в котором есть шанс выиграть Идрис, а также другие подарки.

Событие сопровождается небольшим обновлением, альфа-версией 3.22.1. Полную информацию о патче можно найти на оф форуме.

Второй материал этой недели - новое видео, рассказывающее о новых режимах Master Modes, которые, по сути, кардинально изменят бой. В распоряжении игроков будет два режима, один из которых посвящен бою, а другой - навигации.

В режиме навигации вы летите гораздо быстрее, но оружие, щиты и др .средства защиты отключены. Когда вы переходите в боевой режим, вы летите гораздо медленнее, что должно сделать бои гораздо более плотными, более похожими на воздушные бои времен Второй мировой войны.

Еще один новый элемент, который был продемонстрирован в игре, - точное наведение на цель, которое поможет игрокам более точно поражать отдельные части вражеских кораблей.

Наконец, новый эпизод Star Citizen Live посвящен грядущим и масштабным Центрам распределения, в котором разработчики рассказали об их особенностях в форме вопросов и ответов.

Функции, о которых говорится в обоих видео, появятся в версии Alpha 3.23, которая в настоящее время запланирована на апрель.

7
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
вупсич пупсич

Мне кажется, что в релиз они и не хотят выходить по итогу. Столько лет тянуть, а играть можно уже сейчас.
Как варфейс или дота с вечным бета тестом, обновления, магазин и прочее. Типа, она уже готова.
Подписки продаются, поддержка есть, значит всё ок.

6
Oscilograf
Мне кажется, что в релиз они и не хотят выходить по итогу. Столько лет тянуть, а играть можно уже сейчас.

Тебе не кажется. На релизе они не смогут так разводить лохов на донат.

-1
вупсич пупсич Oscilograf

Ну я скажу честно, не в курсе всей ситуации с монитизацией там.
Собирают ли они деньги до сих пор на краудфандинге. Или ограничиваются подписками.

Если второй вариант, вай нот. А если первый - рест ин пеперони тем, кто кидает деньги.

0
JustA_NiceGuy Oscilograf

Опять 25. Какой развод? Где тебя разводят? Ты покупаешь доступ к игре и делай шо хочешь там. Контент есть. Игра в разы лучше чем калфиелд. При этом одноклеточные на PG всё также говорят, что игра скам. Алло?

0
Netro359

Да стиральная машина это, для отмыва черного бобла. Создаёшь левых акков, покупаешь кораблей на 50 000$, а сам просто вбрасываешь себе на счёт деньги за ужасные дела.

Как проверить то, всё виртуальное.

0
Raphtallia

Когда релиз то нормальный будет?

-1
Truth85

никогда, это МММ

5
Ивасик
3
Netro359
0
AnusLive

это та игра где с лохов деньги доят и кормят обещаниями ?

-1
JustA_NiceGuy

А ты попугай.

0
RaggedBeamer

Графон то уже стареет.

-1
Brock_Harrison

Вот это лохотрон как лохотрон, создателям сталкера и смуты такое даже не снилось. Что же правительство США не вмешивается в дела своей компании то если реально там лохотрон?

-2
Sneaky Pete

А кто заставляет игроков донатить ? Это их личное решение

2