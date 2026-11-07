Star Citizen откроет бесплатный доступ на две недели: игрокам дадут опробовать около 200 кораблей

С 13 по 27 ноября в Star Citizen пройдёт ежегодная выставка Intergalactic Aerospace Expo. Мероприятие развернётся на планете microTech, в городе Нью-Бэбидж, где игроки смогут бесплатно арендовать и испытать около 200 космических кораблей. На выставке также представят несколько новых моделей.

Одновременно разработчики запустят акцию Free Fly: в течение двух недель любой желающий сможет бесплатно познакомиться с игрой. Для участия потребуется лишь зарегистрировать аккаунт, если его ещё нет.

Выход обновления 4.10.3 также ознаменуется началом внутриигрового события, посвящённого борьбе с вандулами — агрессивной инопланетной расой. За участие обещают постоянные награды, которые останутся на аккаунте даже после завершения мероприятия. Среди возможных призов упоминаются комплекты брони, оружие и раскраски, однако полный список пока не опубликован.

Кроме того, во внутриигровых магазинах появятся корабли Basher, Gatac Tyilui и Drake Ironclad.

Обновление 4.10.3 станет последним в текущей ветке разработки перед переходом к версии 5.0. В ней планируется добавить планету Nyx 1, созданную с использованием технологии Planet Tech v5. В последующих патчах 5.1 и 5.2 разработчики намерены расширить систему ещё двумя планетами — Nyx 2 и Nyx 3.