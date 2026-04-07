Star Citizen открывает бесплатные полёты и готовит новый контент

С 9 апреля, ориентировочно с 19:00 по московскому времени, в Star Citizen стартует период бесплатных полётов. В это время любой желающий сможет попробовать игру без покупки — достаточно зарегистрировать аккаунт, если его ещё нет.

Игроки получат доступ к космическому симулятору и смогут лично оценить масштаб и особенности проекта, который продолжает активно развиваться.

Помимо бесплатного доступа, ожидается выход обновления 4.7.1. Патч добавит в игру новый грузовой корабль Hull B, а также новый наземный транспорт. Подробности обновления разработчики раскроют ближе к его релизу.