ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Star Citizen 29.08.2013
Симулятор, Шутер, MMO, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Песочница, Космос, Научная фантастика
7.8 1 081 оценка

Star Citizen получает обновление Alpha 4.1 с орбитальными лазерами, мини-песчаными червями, инопланетными NPC

KoRnEr KoRnEr

Cloud Imperium Games обновила свой научно-фантастический космический симулятор Star Citizen, который финансируется сообществом, до Alpha 4.0 прямо перед началом 2025 года, добавив совершенно новую систему для исследования с собственными планетами и лунами.

Теперь студия вернулась к предложению небольших, более целенаправленных обновлений контента. Новое обновление Alpha 4.1 - Orbital Assault, выпущенное сегодня, вносит новые локации, миссии-песочницы, определенные инопланетные миссии и даже несколько миниатюрных песчаных червей.

Основной особенностью Alpha 4.1 является новая миссия Align and Mine, которая позволяет игрокам сотрудничать на двух лунах, чтобы активировать орбитальный добывающий луч для взлома планеты и ее ресурсов.

Разработчики описывают эту новую активность следующим образом:

Игрокам нужно перемещаться по зданиям объекта, чтобы захватить ключ-карты, разблокировать новые области, ведущие к последнему терминалу, чтобы выровнять спутник с орбитальной станцией выше. После выравнивания всех трех наземных местоположений и получения батарей из каждого места, игрокам нужно переместиться на станцию и использовать батареи для активации орбитального добывающего луча. После активации игроки возвращаются в наземный бункер для финальной активации луча, который выстреливает из космоса, открывая новую пещеру с ценными добычами.

Хотя Cloud Imperium уже долгое время намекает на гигантских песчаных червей в видеороликах, похоже, их фактическое воплощение в игровом процессе уже близко. Последнее обновление добавило Молодого Валаккара для битвы. Эта червячная фауна, обнаруженная на некоторых лунах, будет пытаться держаться на расстоянии, перемещаясь по земле и бросая камни.

Тем временем, Викело прибывает как первый инопланетный контакт, с которым игроки могут взаимодействовать в Star Citizen. Этот коллекционер Бану находится в системе Стэнтон, надеясь торговать с людьми оружием, доспехами и кораблями.

Другие особенности этого обновления включают две новые карты Arena Commander, лазерную штурмовую винтовку Parallax, обновления физики столкновений кораблей, множество более динамичных диалоговых линий для NPC и многое другое.

3
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
WerGC

слабовато

0
ka27

Раньше большим шаи-хулудом хвастались:

0
Комментарий удален
JustA_NiceGuy

Ты из какого танка вылез? Игра доступна годами. Контент в ней есть и я тебя удивлю, игра выглядит лучше, чем всратый Starfield.

-2
Ден JustA_NiceGuy

Хз, я получал ключ, скачал, а она так и не запустилась. Постоянно какие то ошибки и всегда разные. Год назад было. В итоге так и забил на эту помойку. пусть выпустят. А там посмотрим, лучше оно или хуже.

0
JustA_NiceGuy

Попугаи, в очередь выстроились! На повтор зазубренные фразы!

-1