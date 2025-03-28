Star Citizen получает обновление Alpha 4.1 с орбитальными лазерами, мини-песчаными червями, инопланетными NPC

Cloud Imperium Games обновила свой научно-фантастический космический симулятор Star Citizen, который финансируется сообществом, до Alpha 4.0 прямо перед началом 2025 года, добавив совершенно новую систему для исследования с собственными планетами и лунами.

Теперь студия вернулась к предложению небольших, более целенаправленных обновлений контента. Новое обновление Alpha 4.1 - Orbital Assault, выпущенное сегодня, вносит новые локации, миссии-песочницы, определенные инопланетные миссии и даже несколько миниатюрных песчаных червей.

Основной особенностью Alpha 4.1 является новая миссия Align and Mine, которая позволяет игрокам сотрудничать на двух лунах, чтобы активировать орбитальный добывающий луч для взлома планеты и ее ресурсов.

Разработчики описывают эту новую активность следующим образом:

Игрокам нужно перемещаться по зданиям объекта, чтобы захватить ключ-карты, разблокировать новые области, ведущие к последнему терминалу, чтобы выровнять спутник с орбитальной станцией выше. После выравнивания всех трех наземных местоположений и получения батарей из каждого места, игрокам нужно переместиться на станцию и использовать батареи для активации орбитального добывающего луча. После активации игроки возвращаются в наземный бункер для финальной активации луча, который выстреливает из космоса, открывая новую пещеру с ценными добычами.

Хотя Cloud Imperium уже долгое время намекает на гигантских песчаных червей в видеороликах, похоже, их фактическое воплощение в игровом процессе уже близко. Последнее обновление добавило Молодого Валаккара для битвы. Эта червячная фауна, обнаруженная на некоторых лунах, будет пытаться держаться на расстоянии, перемещаясь по земле и бросая камни.

Тем временем, Викело прибывает как первый инопланетный контакт, с которым игроки могут взаимодействовать в Star Citizen. Этот коллекционер Бану находится в системе Стэнтон, надеясь торговать с людьми оружием, доспехами и кораблями.

Другие особенности этого обновления включают две новые карты Arena Commander, лазерную штурмовую винтовку Parallax, обновления физики столкновений кораблей, множество более динамичных диалоговых линий для NPC и многое другое.