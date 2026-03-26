Star Citizen получила патч 4.7 на LIVE

Список основных изменений внушительный и в течение патча 4.7, вплоть до обновления 4.8, игра получит ещё несколько промежуточных обновлений.
Геймплей
- Операция «Breaker Stations»
- Переработка инвентаря
- Крафт, Фабрикатор и Чертежи
- Полный пересмотр качества минералов и их распределения
Корабли и транспорт
- Добавлен новый корабль: Aurora MKII
- Баланс щитов и брони с минимальным порогом урона
- Прицеливание с помощью радара и новые физические радарные компоненты
- Новые предложения кораблей от Wikelo
- Новые корабли для аренды и покупки в PU (Persistent Universe)
Персонажи и ИИ
- 6 новых причёсок для игроков
Локации
- Народные сервисные станции Nyx, которые можно установить как домашнюю локацию
Оружие и предметы
- Рефакторинг внешнего вида FPS-оружия
- Множество новых собираемых (лутовых) элементов брони
Core Tech & Audio (Основные технологии и звук)
- Обновления виртуальной реальности (экспериментально)
Исправления ошибок и технические обновления
- Star Citizen Alpha 4.7 содержит более 150 исправлений багов и крашей с момента выхода 4.6. Из них 46 поступили из Issue Council.
- Исправления крашей клиента: 8
- Исправления крашей сервера: 9
- Исправлена deadlock основного потока (Main-Thread Deadlock
Слов нет, только смех )))