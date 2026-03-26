ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Star Citizen 29.08.2013
Симулятор, Мультиплеер, Шутер, MMO, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Песочница, Космос, Научная фантастика
7.7 1 129 оценок

Star Citizen получила патч 4.7 на LIVE

Mundoggu

Список основных изменений внушительный и в течение патча 4.7, вплоть до обновления 4.8, игра получит ещё несколько промежуточных обновлений.

Геймплей

  • Операция «Breaker Stations»
  • Переработка инвентаря
  • Крафт, Фабрикатор и Чертежи
  • Полный пересмотр качества минералов и их распределения

Корабли и транспорт

  • Добавлен новый корабль: Aurora MKII
  • Баланс щитов и брони с минимальным порогом урона
  • Прицеливание с помощью радара и новые физические радарные компоненты
  • Новые предложения кораблей от Wikelo
  • Новые корабли для аренды и покупки в PU (Persistent Universe)

Персонажи и ИИ

  • 6 новых причёсок для игроков

Локации

  • Народные сервисные станции Nyx, которые можно установить как домашнюю локацию

Оружие и предметы

  • Рефакторинг внешнего вида FPS-оружия
  • Множество новых собираемых (лутовых) элементов брони

Core Tech & Audio (Основные технологии и звук)

  • Обновления виртуальной реальности (экспериментально)

Исправления ошибок и технические обновления

  • Star Citizen Alpha 4.7 содержит более 150 исправлений багов и крашей с момента выхода 4.6. Из них 46 поступили из Issue Council.
  • Исправления крашей клиента: 8
  • Исправления крашей сервера: 9
  • Исправлена deadlock основного потока (Main-Thread Deadlock
ПК Релизы
Источник
6
1
Комментарии:  1
Ваш комментарий