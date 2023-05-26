Star Citizen представляет новые наземные транспортные средства: танк Tumbril Storm и RSI Lynx Rover ©

Сегодня компания Cloud Imperium Games, разработчик Star Citizen, представила два новых транспортных средства для растущего модельного ряда космической игры.

Первый, в который можно играть прямо сейчас, — это RSI Lynx, вездеход, созданный для роскоши и дополняющий собственный высококлассный корабль RSI Constellation Phoenix.

Второй был представлен как концепция, которая в основном похожа на предварительный заказ, поскольку транспортное средство еще не играбельно. Это танк Tumbril Storm, который действительно представляет собой бронированную машину, вдохновленную мангой и анимой в своей эстетике. Он легче тяжелого танка Tumbril Nova, но оснащен пушкой третьего размера.

Тем временем растущая краудфандинговая кампания Star Citizen продолжает развиваться, и общая сумма в настоящее время приближается к 580 миллионам долларов (579 134 021 доллар на момент написания этой статьи).

Число зарегистрированных пользователей также недавно превысило 4,6 миллиона и сейчас составляет 4 627 365 человек.