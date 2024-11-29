Star Citizen преодолела отметку в 750 миллионов долларов: космическая игра продолжает бить рекорды сборов

Космический долгострой Star Citizen умудрился собрать уже 750 миллионов долларов. И последние 50 миллионов прилетели всего за полгода.

За 12 лет разработки чего только не говорили об этой игре. Кто-то называл её самым амбициозным проектом в истории, кто-то — просто красивой мечтой, которая никогда не воплотится в жизнь. Но разработчиков, похоже, эти разговоры совсем не беспокоят — они спокойно продолжают обновлять альфа-версию, добавляя новый контент и улучшая то, что уже есть. А ещё в октябре подкинули своим поклонникам приятный сюрприз — наконец-то назвали дату выхода Squadron 42, однопользовательского спин-оффа.

А вот когда выйдет сама Star Citizen — по-прежнему загадка. Но если деньги продолжат течь таким же потоком, к 2027 году проект может добраться до совсем уж космической суммы в миллиард долларов.