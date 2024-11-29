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Star Citizen 29.08.2013
Симулятор, Шутер, MMO, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Песочница, Космос, Научная фантастика
7.9 1 061 оценка

Star Citizen преодолела отметку в 750 миллионов долларов: космическая игра продолжает бить рекорды сборов

Lunersun
Новости

Космический долгострой Star Citizen умудрился собрать уже 750 миллионов долларов. И последние 50 миллионов прилетели всего за полгода.

За 12 лет разработки чего только не говорили об этой игре. Кто-то называл её самым амбициозным проектом в истории, кто-то — просто красивой мечтой, которая никогда не воплотится в жизнь. Но разработчиков, похоже, эти разговоры совсем не беспокоят — они спокойно продолжают обновлять альфа-версию, добавляя новый контент и улучшая то, что уже есть. А ещё в октябре подкинули своим поклонникам приятный сюрприз — наконец-то назвали дату выхода Squadron 42, однопользовательского спин-оффа.

Squadron 42, сюжетный режим Star Citizen, выйдет в 2026 году и предложит 30-40 часов игрового процесса

А вот когда выйдет сама Star Citizen — по-прежнему загадка. Но если деньги продолжат течь таким же потоком, к 2027 году проект может добраться до совсем уж космической суммы в миллиард долларов.

-5
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

За такие бабки можно реально в космос слетать // Евгений Груздь

1
PanKotovsky

Лох не мамонт!

0
HiopsNerevar

Аргументов конечно же не будет?

-3
Hanzi HiopsNerevar

Дату выхода сквадрона ещё в 2015 говорили.

А сквадрон ещё пол года назад назвали готовым, только отшлифовать осталось. Вот только что надо шлифовать 2 года? За это время игру новую сделать можно, а они ток сюжета 30 часов. А потом опять перенесут.

-1
HiopsNerevar Hanzi

Ммм... ну и? Первые разрабы которые переносят выход игры? Которая даже не основная игра а что-то навроде DLC?

Сразу оговорюсь что я не защитник игры, я ее не покупал, но играл на бесплатных выходных. Меня скорее просто забавляет реакция некоторых людей.

-1
JustA_NiceGuy HiopsNerevar

Тут попугаи одни. Слышали про лохотрон и другого слова не знают просто. А ведь игра доступна, и вполне играбельна. Если бы не был онлайн у неё, никто бы не стал донатить, но люди ведь играют и уж точно не кормятся ожиданиями, а просто наслаждаются от того, что уже есть в игре.

2
Sevasibor HiopsNerevar

главный аргумент это то что игра должна была выйти 10 лет назад, так что да лох не мамонт не вымрет

1
Олег Дудин

Амбиции авторов похоронили игру в зародыше.

Даже если Squadron 42 не провалится, Star Citizen обречён.

0
Ивасик

Не может игра стоить таких расходов.

-1
Hanzi

Ну ты посчитай сколько стоит каждый год в течении 12 лет платить сотрудникам разработки, и сколько стоит новая яхта и особняки Криса. Они там ещё вроде офис себе в стиле Стартрек купили. Это все дорого. И даже не хватает денег.

Разрабатывать игры сложно, нужно больше яхт для этого

0
JustA_NiceGuy

Спроси у разрабов других игр, Fortnite, WOW, да даже у каловой Доте, сколько там денег было потрачено за все эти годы?)

1
Ивасик JustA_NiceGuy

И сколько лет у них разрабатывались игры ?

Или они вообще до сих пор в раннем доступе ?

0