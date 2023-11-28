Star Citizen провела самый большой день краудфандинга, получив 3,5 млн. долларов за 24 часа

Краудфандинг для космического симулятора Star Citizen продолжается, и игра получила самый большой объем финансирования за всю свою историю.
Согласно удобной панели Star Citizen Funding Dashboard от CCU Game, 25 ноября поклонники игры потратили на ее поддержку почти 3,5 млн. долл. (точнее, 3 497 000 долл.) за 24 часа, что является самым большим показателем за всю 11-летнюю историю игры, разработанной Cloud Imperium Gaames Криса Робертса.
Это соответствует "Дню RSI" на мероприятии Intergalactic Aerospace Expo 2593, в рамках которого состоялся дебют многоэкипажного шахтерского корабля RSI Arrastra.
Intergalactic Aerospace Expo - это внутриигровое мероприятие, посвященное маркам космических кораблей Star Citizen, выставка, которую можно сравнить с автосалоном в реальном мире, обычно включает в себя показ новых кораблей и транспорта, рекламные распродажи и длительный период бесплатной игры, который продолжается до 30 ноября.
Это, как правило, самый высокий показатель финансирования Star Citizen в году, и день, посвященный RSI, всегда пользуется огромной популярностью. Собственно говоря, второй и третий дни продаж для игры - это оба дня IAE, посвященные RSI, в 2022 и 2020 годах. Тогда игры получили финансирование в размере 3,27 млн. долл. и 2,99 млн. долл. соответственно.
В настоящее время игра получила от своих поклонников 644 331 840 долларов, из которых 104 млн. долларов приходятся на 2023 год. Этот год все еще имеет все шансы стать лучшим для игры, потенциально побив 113 млн. долларов в 2022 году.
Ноябрь 2023 года уже стал самым крупным краудфандинговым месяцем в истории игры, когда было собрано более 23 млн. долларов, что значительно превосходит показатели ноября 2022 года.
Интересно, что в начале года финансирование значительно замедлилось, в основном из-за недовольства, вызванного длительным циклом Альфы 3.17, который продолжался почти год, и неровным запуском патча 3.18, связанным с внедрением новой технологии.
Тем не менее, темп выпуска обновлений был восстановлен, и несколько крупных релизов, а также успех CitizenCon с презентацией довольно впечатляющего контента и сообщением о том, что однопользовательская кампания Squadron 42 полностью завершена, вновь пробудили энтузиазм к игре.
Лох не мамонт))))
Я уже забыл про эту игру, а на нее еще миллионы кидают лол
Мне нравятся умстственно отсталые, которые до сих пор верят в релиз😂
10% на разработку 90% на маркетинг, это рекорд, пипл хавает)))
Сумма конечно, очуметь....
Блин, как они это делают?!!!! :)))))))))
нормально так прогрели
Я вот одного не пойму. У них такое финансирование (позволяющее нанять СОТНИ специалистов высшего разряда, ускорив разработку в разы), но это как была неиграбельная демка 5 лет назад, так ей и остаётся... Я вот хз, они добавляют новые кораблики, но какой от них смысл, если ИГРЫ НЕТ? Это какой-то сюр...
а зачем?деньги и так капают.
Это разводняк, который уже 10 лет бабки приносит просто так )))) это и будет продолжаться, пока глупыши не поймут куда их деньги идут,и в чьи карманы )))))
А прикиньте, как долго они будут разрабатывать игру, после релиза? С нынешними-то реалиями.
После какого релиза?
Это отдельный вопрос. :))
Вот же глупый народ, я просто "в удивлении"...!))))))