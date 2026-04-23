Star Citizen разгоняет контент: в системе Никс добавили почти 100 новых миссий

Star Citizen получила масштабное обновление 4.7.2, которое заметно расширяет активность в системе Никс — одной из самых новых локаций игры. Разработчики добавили почти 100 контрактов, охватывающих сразу 13 типов заданий.

Среди них возвращаются знакомые игрокам миссии Courier и Delivery Pilot, которые по сути служат входной точкой в экономические профессии. И это выглядит разумным шагом: в игре, где часто доминируют сложные системы и долгие цепочки активности, такие «простые» задания помогают удерживать и новых, и вернувшихся игроков.

Помимо доставки и перевозок, появились более боевые и рискованные сценарии — атаки волн противников, задания на выманивание боссов, восстановление грузов, поиск пропавших и охота за наградами. Отдельный интерес вызывают миссии с уникальными чертежами — это уже намёк на более глубокую экономическую мотивацию, а не просто «зачистку ради галочки».

На фоне предыдущего крупного обновления 4.7 с многоэтапной операцией Operation Breaker Stations, новый пакет миссий выглядит как попытка сделать мир Никса более «живым» и насыщенным, а не просто декорацией для тестирования механик.

Впрочем, у Cloud Imperium Games уже привычная стратегия — расширять контент слоями, постепенно увеличивая плотность активностей. Это работает на долгой дистанции, но иногда создаёт ощущение, что игра постоянно «достраивается», не успевая за ожиданиями части аудитории.

Тем не менее добавление почти сотни миссий — это уже не косметика, а серьёзное расширение игрового цикла, которое может заметно оживить повседневный геймплей в Никсе.