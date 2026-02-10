ЧАТ ИГРЫ
Star Citizen 29.08.2013
Симулятор, Мультиплеер, Шутер, MMO, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Песочница, Космос, Научная фантастика
7.7 1 124 оценки

Star Citizen с 12 по 23 февраля снова будет доступна бесплатно для всех желающих. Ожидается реферальный бонус

Zere Zere

С 12 по 23 февраля в Star Citizen снова можно будет поиграть бесплатно. Для входа в игру понадобится зарегистрированный аккаунт и свободное место на SSD ~ 160Гб, рекомендуемый объём ОЗУ 32Гб + 10ГБ файл подкачки на SSD, или 16 ГБ ОЗУ +40ГБ файл подкачки на SSD.

Начало бесплатный полётов откроется 12 февраля в 19:00 по МСК.

Русификатор для игры доступен на сайте playground.

Star Citizen "Программа русификатор - Star Citizen Helper"

Если ваш провайдер блокирует доступ к игре, то вы получите после запуска ошибку 19000, решение проблемы тоже доступно на сайте playground. Ошибка возникает только в момент авторизации клиента на сервере, после чего играть можно и без утилиты, если провайдер не заблокировал нужные для игры порты полностью.

Если после бесплатных полётов, вам захочется приобрести постоянный доступ в игру, то в этот раз ожидается реферальный подарок от разработчиков (аккаунт должен быть зарегистрировано по реферальной ссылке иначе подарка не будет). Какой именно подарок будет пока не неизвестно (информация будет доступна после начала события, возможно подарок будет приурочен ко дню святого Валентина и иметь тематическую раскраску в комплекте), но для получения подарка от разработчиков нужно будет совершить покупку через свой аккаунт напрямую, на сумму не менее 40$. Игровые пакеты полученные через системы дарения в акции не засчитываются и на такой аккаунт реферальный бонус не выдаётся. Как зарегистрировать аккаунт и приобрести доступ в игру есть гайд на сайте playground.

Star Citizen: Гайд по Регистрации, событиям и выгодному приобретению

Если у вас проблемы с установкой или доступом в игру, то вам всегда помогут на сервере в дискорде в разделе "помощь по игре" там всегда ответят на ваши вопросы. Там же можно найти компанию для совместной игры.

Всем, кто будет участвовать в бесплатных полётах, так же доступен внутриигровой ивент, который сейчас проходит в игре. За выполнение этапов которого, каждый участник получит внутриигровые награды, которые будут привязаны к аккаунту и пригодятся если вы решите приобрести игру в бедующем.

Комментарии:  7
Роман45554
3
FairUlu

Щедрое космическое предложение!

3
Ивасик

Там графон то ещё не прокис окончательно ?

Года 3 назад смотрел на ютубе видео по игре, графика уже становилась мультяшной. Короче, проект устаревает.

Dicrom Fox

Потом запустят перенос на улучшенный двмжок и ещё лет 10 стрич бабло будут 😄

2
Zere

Мне кажется вы что-то не то смотрели...

Вот видео из соседнего раздела "мнения". Там SC в 8к, совсем не выглядит мультяшным

Star Citizen в 8K на RTX 5090 - графика нового поколения
Zere Dicrom Fox

Думаю перенос технически невозможен будет... Там оригинальный движок настолько сильно изменён, что если его менять, то реально всё сначала придется переписывать...

Tsssss

А чё бесплатно то !? ))

з.ы. ах да.. там же кораблики по 30-60+ баксов 😆🤣😂