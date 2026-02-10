Star Citizen с 12 по 23 февраля снова будет доступна бесплатно для всех желающих. Ожидается реферальный бонус

С 12 по 23 февраля в Star Citizen снова можно будет поиграть бесплатно. Для входа в игру понадобится зарегистрированный аккаунт и свободное место на SSD ~ 160Гб, рекомендуемый объём ОЗУ 32Гб + 10ГБ файл подкачки на SSD, или 16 ГБ ОЗУ +40ГБ файл подкачки на SSD.

Начало бесплатный полётов откроется 12 февраля в 19:00 по МСК.

Русификатор для игры доступен на сайте playground.

Если ваш провайдер блокирует доступ к игре, то вы получите после запуска ошибку 19000, решение проблемы тоже доступно на сайте playground. Ошибка возникает только в момент авторизации клиента на сервере, после чего играть можно и без утилиты, если провайдер не заблокировал нужные для игры порты полностью.

Если после бесплатных полётов, вам захочется приобрести постоянный доступ в игру, то в этот раз ожидается реферальный подарок от разработчиков (аккаунт должен быть зарегистрировано по реферальной ссылке иначе подарка не будет). Какой именно подарок будет пока не неизвестно (информация будет доступна после начала события, возможно подарок будет приурочен ко дню святого Валентина и иметь тематическую раскраску в комплекте), но для получения подарка от разработчиков нужно будет совершить покупку через свой аккаунт напрямую, на сумму не менее 40$. Игровые пакеты полученные через системы дарения в акции не засчитываются и на такой аккаунт реферальный бонус не выдаётся. Как зарегистрировать аккаунт и приобрести доступ в игру есть гайд на сайте playground.

Если у вас проблемы с установкой или доступом в игру, то вам всегда помогут на сервере в дискорде в разделе "помощь по игре" там всегда ответят на ваши вопросы. Там же можно найти компанию для совместной игры.

Всем, кто будет участвовать в бесплатных полётах, так же доступен внутриигровой ивент, который сейчас проходит в игре. За выполнение этапов которого, каждый участник получит внутриигровые награды, которые будут привязаны к аккаунту и пригодятся если вы решите приобрести игру в бедующем.