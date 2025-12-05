Star Citizen собрала на краудфандинге более 900 миллионов долларов

Star Citizen преодолела впечатляющий рубеж в 900 миллионов долларов, укрепив свой статус самого успешного краудфандингового проекта в истории видеоигр. Космический симулятор, разработанный Cloud Imperium Games, продолжает стремительно собирать средства и теперь стремится к исторической отметке в миллиард долларов.

Только к 2025 году проект собрал более 120 миллионов долларов, что свидетельствует о продолжающемся росте интереса игроков даже после более чем десяти лет разработки. Предварительная разработка Star Citizen началась в 2010 году, ещё до официального основания студии в 2012 году.

Разработкой амбициозного проекта руководит Крис Робертс, соучредитель Cloud Imperium Games и ветеран индустрии, известный своей работой над культовой серией Wing Commander в 90-х годах. Под его руководством Star Citizen была представлена публике в том же году, что и студия, быстро завоевав внимание любителей научной фантастики своими новаторскими обещаниями.

В настоящее время Star Citizen уже предлагает игровой опыт благодаря постоянно расширяющимся модулям, хотя многие фанаты и отраслевые обозреватели задаются вопросом, когда же наконец выйдет официальная версия 1.0. Помимо основной игры, компания также разрабатывает Squadron 42 — амбициозный однопользовательский модуль, обещающий сюжетную кампанию в той же вселенной.

Стабильный темп сбора средств поднимает вопрос о приоритетности завершения разработки, поскольку модель непрерывного финансирования оказалась чрезвычайно прибыльной даже без официального запуска. Поскольку отметка в миллиард долларов стремительно приближается, пока неизвестно, увидим ли мы окончательную версию до того, как будет достигнута эта новая веха.