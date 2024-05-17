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Star Citizen 29.08.2013
Симулятор, MMO, От первого лица, Космос, Научная фантастика
7.9 1 030 оценок

Star Citizen стала доступна бесплатно до 29 мая

Talendor3
Новости

В Star Citizen можно поиграть в бесплатно в течение месяца - дни бесплатного доступа к игре начинаются сегодня и продлятся до 29 мая.

Каждые два дня тест-драйв кораблей будет меняться, а с 27 по 29 мая можно будет полетать на любом корабле, который был доступен в один из этапов.

Присоединяйтесь к военно-космическоvу флоту Объединенной Земной Империи и празднуйте! Каждые два дня посещайте "Bevic Convention Center" на Area18, чтобы увидеть и протестировать новую партию кораблей.

Посетители также могут осмотреть действующий фрегат Aegis Idris-M и полюбоваться на весь флот Invictus в действии:

  • 17 - 18 Мая
    Roberts Space Industries (RSI) | Aurora LN - Серия Constellation - Lynx - Mantis - Серия Scorpius - Ursa - Ursa Medivac
    Mirai | Серия Fury - Razor EX - Pulse
    Musashi Industrial and Starflight Concern (MISC) | Freelancer MIS - Reliant Tana - Starfarer Gemini
    Tumbril Land Systems | Nova Tank - Серия Cyclone - Серия Storm
  • 21 - 22 Мая
    Aegis Dynamics | Серия Avenger - Eclipse - Gladius - Hammerhead - Redeemer - Retaliator - Серия Sabre - Sabre Firebird - Серия Vanguard
  • 23 - 24 Мая
    Anvil Aerospace | Arrow - Ballista - Pisces C8X и C8R - Carrack - Centurion - Hornet Series (Без Mk2) - Gladiator - Hawk - Hurricane - Spartan - Terrapin - Valkyrie
  • 25 - 26 Мая
    Drake Interplanetary | Buccaneer - Caterpillar - Серия Cutlass - Dragonfly Black - Herald - Corsair - Vulture - Cutter
  • 27 - 29 Мая
    Подведение итогов и закрытие | Все транспортные средства предыдущих дней доступны для полётов до 29 мая, когда закончится мероприятие "Бесплатные полёты"
-5
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Аристов--Черный

Лошки, видимо, заканчиваются. Заманивают новых. Первая доза - бесплатно!:)

3
X_O_F

Invictus каждый год проходит с самого старта - ты бы хоть разобрался в сути новости а не пердел без поводу.
Это возможность протестировать корабли и выбрать какой тебя интересует, практически все из представленных кораблей можно купить внутри игры без всяких вложений.

0
Аристов--Черный X_O_F

Ну значит каждый год идёт "прикорм". Всё как и в остальных лохотронах "приди-попробуй-купи-повтори".

Это возможность протестировать корабли и выбрать какой тебя интересует, практически все из представленных кораблей можно купить внутри игры без всяких вложений.

Это "официальное" описание любой условно-бесплатной донатной помойки:)

0
r23dom

можно поиграть бесплатно в течение месяца - дни бесплатного доступа к игре начинаются сегодня (17 мая) и продлятся до 29 мая, 17-29 мая= в течении месяца (не с начала месяца, не до конца месяца)

2
Tokito77

мМм, не интересно

0
askazanov

Ну, хотя бы русский что ли добавили для начала...)))))))))))

0