Star Citizen стала доступна бесплатно до 29 мая

В Star Citizen можно поиграть в бесплатно в течение месяца - дни бесплатного доступа к игре начинаются сегодня и продлятся до 29 мая.
Каждые два дня тест-драйв кораблей будет меняться, а с 27 по 29 мая можно будет полетать на любом корабле, который был доступен в один из этапов.
Присоединяйтесь к военно-космическоvу флоту Объединенной Земной Империи и празднуйте! Каждые два дня посещайте "Bevic Convention Center" на Area18, чтобы увидеть и протестировать новую партию кораблей.
Посетители также могут осмотреть действующий фрегат Aegis Idris-M и полюбоваться на весь флот Invictus в действии:
- 17 - 18 Мая
Roberts Space Industries (RSI) | Aurora LN - Серия Constellation - Lynx - Mantis - Серия Scorpius - Ursa - Ursa Medivac
Mirai | Серия Fury - Razor EX - Pulse
Musashi Industrial and Starflight Concern (MISC) | Freelancer MIS - Reliant Tana - Starfarer Gemini
Tumbril Land Systems | Nova Tank - Серия Cyclone - Серия Storm
- 21 - 22 Мая
Aegis Dynamics | Серия Avenger - Eclipse - Gladius - Hammerhead - Redeemer - Retaliator - Серия Sabre - Sabre Firebird - Серия Vanguard
- 23 - 24 Мая
Anvil Aerospace | Arrow - Ballista - Pisces C8X и C8R - Carrack - Centurion - Hornet Series (Без Mk2) - Gladiator - Hawk - Hurricane - Spartan - Terrapin - Valkyrie
- 25 - 26 Мая
Drake Interplanetary | Buccaneer - Caterpillar - Серия Cutlass - Dragonfly Black - Herald - Corsair - Vulture - Cutter
- 27 - 29 Мая
Подведение итогов и закрытие | Все транспортные средства предыдущих дней доступны для полётов до 29 мая, когда закончится мероприятие "Бесплатные полёты"
Лошки, видимо, заканчиваются. Заманивают новых. Первая доза - бесплатно!:)
Invictus каждый год проходит с самого старта - ты бы хоть разобрался в сути новости а не пердел без поводу.
Это возможность протестировать корабли и выбрать какой тебя интересует, практически все из представленных кораблей можно купить внутри игры без всяких вложений.
Ну значит каждый год идёт "прикорм". Всё как и в остальных лохотронах "приди-попробуй-купи-повтори".
Это "официальное" описание любой условно-бесплатной донатной помойки:)
можно поиграть бесплатно в течение месяца - дни бесплатного доступа к игре начинаются сегодня (17 мая) и продлятся до 29 мая, 17-29 мая= в течении месяца (не с начала месяца, не до конца месяца)
мМм, не интересно
Ну, хотя бы русский что ли добавили для начала...)))))))))))