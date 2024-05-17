Star Citizen стала доступна бесплатно до 29 мая

Амбициозный космический MMO-симулятор от Криса Робертса — создателя Wing Commander и Freelancer.

В качестве пилота космического корабля вам предстоит исследовать обширную вселенную игры, выбрав себе роль по вкусу. В Star Citizen можно стать торговцем, пиратом, наемником или искателем приключений с чертами всех перечисленных ролей, строя себе карьеру в постоянно развивающемся мире.

Игра предлагает реалистичную физику поведения звездолетов в космическом пространстве и содержит множество летных моделей. Поведение каждого корабля рассчитывается в реальном времени на основе ряда физических показателей. Любой новый модуль или оборудование при кастомизации скажется на поведении звездолета.

Star Citizen содержит корабли, управлять которыми одновременно могут целые команды игроков, состоящие из пилотов, стрелков, механиков, медиков, навигаторов и прочих членов экипажа. Кроме того, игра предлагает и отдельный сюжетный режим Squadron 42, события которого разворачиваются во вселенной Star Citizen с участием знаменитых актеров: Гари Олдмана, Марка Хэмилла, Джиллиан Андерсон и других.

Разработка Star Citizen была полностью профинансирована игроками на Kickstarter, а после завершения краудфандинговой кампании средства на разработку продолжили поступать через официальный сайт игры. Игроки пожертвовали на Star Citizen более 150 миллионов долларов.