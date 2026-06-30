Star Citizen возвращает "Ксенотрейт": обновление 4.8.3 запустит новый ивент с постоянными наградами

Cloud Imperium Games готовит для игроков Star Citizen очередное контентное обновление. Уже 2 июля на игровые серверы будет установлена версия 4.8.3, вместе с которой стартует новое проведение события «Возвращение Ксенотрейта».

Как и в предыдущих итерациях ивента, участникам предстоит выполнять задачи и постепенно продвигаться по нескольким уровням прогресса. За их достижение игроки получат чертежи для крафта экипировки, которые будут навсегда привязаны к аккаунту. Важная особенность наград заключается в том, что они не исчезнут даже после будущих вайпов, что делает участие в событии особенно ценным для тех, кто регулярно возвращается в игру после крупных обновлений.

Запуск «Возвращения Ксенотрейта» также станет хорошим поводом вновь заглянуть в Star Citizen тем, кто давно не посещал проект. Помимо привычных испытаний, игроки смогут пополнить коллекцию постоянных рецептов для создания снаряжения, которые сохранятся независимо от последующих сбросов прогресса. Для активно развивающейся MMO это один из наиболее востребованных типов наград, поскольку он обеспечивает долгосрочную ценность участия в сезонных событиях.