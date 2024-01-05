Star Citizen запускает набор стоимостью 48000 долларов с более чем 175 кораблями

Игроки Star Citizen у которых денег больше, чем они и знают, и что с ними делать, теперь могут приобрести Legatus 2953, новый игровой пакет для краудфандингового симулятора космической торговли и боевых действий Cloud Imperium Games, который все еще находится в разработке и предлагает более 175 кораблей по относительно высокой цене в 48000 долларов.
Вот описание комплекта, которое можно найти на сайте Roberts Space Industries, который указан как “в наличии” на этот момен:
Эта уникальная армада, превосходящая все остальные, на равных соответствует благородному титулу Legatus Navium. Эта совершенная коллекция, состоящая из более чем 175 судов от всех известных производителей, включая все корабли, выпущенные и концептуализированные до 2953 года, дает возможность каждому командующему флотом создавать прочное наследие, ведущее человечество к светлому будущему. (Винтовка Karna "Вознесение" будет доступна в игре в первом квартале 2024 года.)
Некоторые из кораблей, которые должны найти покупатели, включают:
- Javelin, предназначенный для использования военными UEE, представляет собой массивный модульный капитальный корабль, который может быть использован в коммерческих целях. Благодаря детально проработанному интерьеру, множеству вариантов модульных помещений и высокой вместимости экипажа, Javelin - это корабль, который сделал себе имя в самых разных ролях.
- ПЕРВОПРОХОДЕЦ: После своего удачного дебюта с Mustang, Consolidated Outland снова изменили правила игры, представив Pioneer. Эта автономная мобильная строительная верфь способна создавать планетарные модульные конструкции, открывая новую волну начинающих колонистов для обустройства своих новых домов на границе.
- Jump 890: Благодаря элегантному, гладкому экстерьеру, который контрастирует с просторным салоном, 890 Jump является настоящим инженерным чудом; созданный для того, чтобы впечатлять со всех сторон, сочетая уникальный инновационный дизайн с лучшими материалами и самыми передовыми технологиями. В результате получается судно, принадлежащее к своему классу, шедевр, достойный названия ORIGIN.
Некоторые из этих кораблей указаны как находящиеся “в концепции”, что означает, что они все еще строятся и тестируются для внедрения в игру, в то время как другие “готовы к полету”, что, предположительно, означает, что они доработаны.
“Star Citizen в настоящее время находится на стадии ‘Альфа’ разработки и создается в партнерстве с увлеченным, знающим и всегда гостеприимным сообществом”. “Каждое обновление игры добавляет новые функции, технологии и игровой процесс, которые растут и развиваются вместе с нашими ключевыми партнерами по разработке – игроками”. - сказали в CIG.
мамонты, общий сбор!!!!
Очень выгодное предложение
Пошли по крупному, что стесняться ))
еще как купят
Представьте эту новость лет 10 назад, люди бы подумали что тут опечатка. А сейчас еще вспомните сколько люди тратили и тратят на NFT
Помню коллекционное издание Saint's Row 4 за миллион зеленых, включавшее в себя полет в космос. Это было странно, но то, что предлагают эти разрабы - дичь похлеще.
Лопухов дерут по полной!? )))))))
То есть в игре нет кораблей за игровую валюту, все корабли за донат ?
Почти все корабли покупаются за игровую валюту, но есть возможность взять их и за реал.
Это каким нужно быть шизиком, чтобы влупить $48к на виртуальные кораблики?..
Игроки в EVE больше денег сливали.
Да и если есть деньги и влечение, то почему бы и нет?
EVE сколько как готовый продукт на рынке? Тем более там есть возможность зарабатывать в реале, пусть и не официально. Тут же предлагают пакет кораблей к еще невыпущенному продукту, по ценнику небольшого американского дома. И сравнивать эти две игры как то не верно.
Ну может в Star Citizen тоже можно что то продавать на фанпее. Увы я нищий, чтоб проверить это. Если деньги в игру вливаются, значит в игре не все так плохо.
Нет там такой возможности. Крис еще тот еврей, чтобы давать хомячкам возможность заработка.
Сейчас нищеброды будут завидовать развлечениям богатых.
Лошье купит :)