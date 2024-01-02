Star Citizen завершила год крупнейшего краудфандинга за всю историю и 6 лет роста

Для Star Citizen прошел еще один год, и пришло время взглянуть на его краудфандинговый отчет, чтобы увидеть, как он продвинулся в 2023 году.

Поклонники игры пожертвовали на это дело за последний год чуть больше 117,5 миллионов долларов посредством покупки базовых пакетов, кораблей, подписок и различных вкусностей. По данным удобного трекера CCU Game, эта сумма выросла на 3,4% по сравнению со 113 миллионами долларов, собранными в 2022 году. Это также самый крупный год краудфандинга за всю 12-летнюю историю Star Citizen. Фактически, это шестой год подряд, когда космический симулятор Cloud Imperium Games добился роста годового краудфандинга. После (и до) небольшого спада в 2017 году каждый год был больше предыдущего.

Между прочим, количество зарегистрированных аккаунтов только что превысило 5 миллионов, что, конечно, неплохо, даже если не все из них являются платящими клиентами. Многие учетные записи создаются бесплатно, чтобы опробовать игру в периоды, когда для доступа не требуется никаких обязательств.

Дальнейший рост поддержки, которую Star Citizen получает от своих фанатов, конечно, не был гарантирован, особенно в начале 2023 года. 2022 год был медленным для цикла основных обновлений игры: была выпущена только Alpha 3.17. Вдобавок ко всему, запуск Alpha 3.18 в марте 2023 года начался с того, что, по признанию самой Cloud Imperium, было «очень тяжелым стартом» из-за внедрения инновационных, но нестабильных технологий. Сочетание этих факторов, безусловно, вызвало замедление обещаний, из-за чего казалось, что поддержка игры может снизиться впервые за многие годы.

Тем не менее, разработчики засучили рукава и относительно быстро выпустили Alpha 3.19, 3.20, 3.21 и 3.22, выложив в сеть много контента и функций. Кульминацией года стал впечатляющий Citizencon и объявление о том, что однопользовательская кампания Squadron 42 является полнофункциональной. Это восстановило веру в процесс среди многих спонсоров и привело к очень успешному проведению Межгалактической аэрокосмической выставки, включая самый крупный день краудфандинга игры за всю историю.

Поскольку мечта Криса Робертса постепенно обретает форму, а перспектива выпуска Squadron 42 становится все более и более надежной, будет интересно посмотреть, как Star Citizen будет жить в 2024 году.