Автор аналитического канала Citizen Tech Talk и лидер внутриигрового сообщества Salvations Hope, известный среди игроков под позывным Weaponized Zebra, выступил с беспрецедентными обвинениями в адрес создателей космического симулятора Star Citizen. По его утверждению, руководство студии Cloud Imperium Games не просто игнорирует засилье нечестных игроков, а напрямую сотрудничает с создателями нелегального программного обеспечения и аппаратных модификаций, извлекая из этого колоссальную теневую прибыль.

В опубликованных материалах заявляется, что представители студии получают от 35 до 40 процентов дохода от продажи закрытых скриптов и специализированных устройств для взлома. Более того, информатор утверждает о существовании схемы, в рамках которой разработчики передают подпольным поставщикам софта конфискованные или похищенные учетные записи пользователей. Эти профили впоследствии используются читерами для продолжения деструктивной деятельности на серверах в обход официальных систем банов.

Масштаб вскрытых махинаций, по мнению исследователя безопасности, выходит далеко за пределы игровых нарушений и квалифицируется как организованная преступность. В связи с этим активист официально обратился с пакетом доказательств в Федеральное бюро расследований США и профильные правительственные агентства по надзору за защитой прав потребителей. В поданных заявлениях фигурируют обвинения в уклонении от уплаты налогов, легализации незаконных доходов и систематическом обмане участников краудфандинга.

В качестве доказательной базы приводятся результаты 14 месяцев борьбы с организованными кланами нарушителей, среди которых фигурируют группировки GrieferNet, Imperial SC и Shadow Moses. Согласно отчетам, участники этих сообществ применяют специализированные платы прямого доступа к памяти DMA, эмуляторы Cronus Zen, устройства XIM и адаптеры Strike Pack. Подобное оборудование перехватывает команды на физическом уровне, позволяя нарушителям активировать бессмертие и моментально расстреливать соперников прямо в жилых модулях или медицинских отсеках станций.

В материалах расследования также поднимается вопрос финансовой состоятельности компании Криса Робертса и судьбы одиночной кампании Squadron 42. Права на интеллектуальную собственность сюжетного ответвления находятся в залоге у банков под обеспечение кредитов, а постоянные переносы сроков релиза могут служить ширмой для сокрытия нецелевого расходования заемных средств.

На фоне происходящего вкладчикам рекомендуют спасать оставшиеся деньги через серый рынок, сбывая флоты и профили на сторонних площадках вроде Star Hangar. Эксперт подчеркивает, что запланированная версия 1.0 предложит всего 5 звездных систем вместо 100 ранее обещанных, а плотность неуязвимых читеров сделает честную игру невозможной уже с первого дня запуска обновления.