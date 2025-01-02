Суммарный бюджет космического симулятора Star Citizen уже больше 774 миллионов долларов

Star Citizen продолжает оставаться в центре внимания игрового сообщества, несмотря на критику и длительный цикл разработки. В 2024 году игра собрала впечатляющие $21 миллион только в декабре, что делает этот год вторым лучшим по сбору средств, уступая лишь рекорду 2023 года, когда было собрано $117 миллионов.

С момента своего запуска в 2013 году Star Citizen полагается исключительно на финансовую поддержку фанатов и на данный момент стала самой дорогой игрой в истории, собрав более $774 миллиона за десятилетие разработки. Разработчики из Cloud Imperium Games используют нестандартные методы финансирования, предлагая игрокам возможность приобретать виртуальные корабли и другой контент.

Несмотря на успех в сборе средств, проект все еще находится в стадии раннего доступа, и точная дата релиза пока не подтверждена. Разработчики сталкиваются с критикой за затяжной процесс разработки, но интерес к игре не угасает.

Также стоит отметить одиночную кампанию Squadron 42, которая привлекла внимание благодаря звездному составу актеров, включая Гэри Олдмана, Генри Кавилла и Джиллиан Андерсон. Однако эксперты предполагают, что её релиз не состоится раньше 2026 года.

Таким образом, Star Citizen, несмотря на все трудности, продолжает развиваться и привлекать внимание как старых, так и новых игроков.